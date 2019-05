1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Mayo 2019

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció este miércoles que para la sesión del Pleno del próximo martes incluirá en el orden del día la selección de autoridades de las comisiones legislativas de Derechos de los Trabajadores, Educación y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Según el titular del Legislativo —quien participó en un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil— se ha generado una polémica “donde no existe” en la selección de autoridades de esas mesas. “Solo cabe abrir la Ley de Función Legislativa. En su artículo 23 dice que una vez que el Pleno de la Asamblea apruebe el listado —de los miembros de las comisiones— el primero de la lista coordinará la sesión inicial y en los tres casos no se ha dado. No es un tema de personas ni dirigido a nadie”, precisó.

Una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) —con seis de siete votos— dejó sin efecto la elección de Vicente Taiano (PSC) como presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores; también la de Jimmy Candell, como titular de la Comisión de Educación. Ninguno de los dos es parte de la nueva mayoría legislativa —PAIS, CREO, BADI y BIN— que busca colocar en esos cargos a María José Carrión (PAIS) y Jeanninne Cruz (CREO), en ese orden, y a Héctor Yépez, de las filas de CREO, en la de Gobiernos Autónomos.

Una vez conformadas la comisiones, dijo Litardo, convocará a una reunión a los jefes de los bloques para delinear la agenda de las leyes prioritarias. Entre los temas urgentes de la gestión del titular del Legislativo está la generación de empleo, la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática. Sobre el primer tema, dijo, que espera que el Ejecutivo envíe la Ley de Fomento Productivo II. “Hay que buscar mencanismos para fomentar el empleo, teniendo cuidado que no vaya a precarizarlo, también los derechos adquiridos, a los grupos vulnerables, y que los jóvenes tengan mejor espacio en el ámbito laboral”.

Sobre las reformas al Código Integral Penal (COIP), Litardo advirtió que es de las leyes que más propuestas de cambios tiene. Y considera que hay que darle importancia a la lucha contra la corrupción. “Que el denunciante tenga las reservas de nombre. Un tema es la recuperación de capitales. Hay una complejidad porque para hacerlo hay que tener convenios (con otros países). Es complicado el cómo, pero no quiere decir que no debemos hacerlo”.

Entre los otros temas que trató estuvo el eventual juicio político a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, impulsado por la legisladora independiente Mae Montaño. Aseguró que impulsará cualquier pedido que cumpla con los requisitos y bajo la independencia que tiene el organismo, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Algunas veces mediáticamente se sanciona antes; pero vamos a procesar no solo este sino todos los casos. La próxima semana resolveremos el caso Arroz Verde”, adelantó. (Expreso)