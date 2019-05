1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Mayo 2019

El Consejo de Educación Superior (CES) inadmitió por improcedente el recurso de apelación presentado por la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña a una resolución de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, que evidenció supuestos actos irregulares en el otorgamiento de su título de maestría en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos y Marketing. El argumento del organismo de educación superior para no admitir el recurso es que de la resolución de la Comisión Interventora no se desprende sanción alguna para la accionante.

La resolución del CES, en sus considerandos, explica que el artículo 3 del Reglamento para la Tramitación de Recursos de Apelación dispone que no procederá dicho recurso ante el CES cuando las resoluciones no impongan sanciones. La resolución de la Comisión, recoge el mismo documento, no impone ninguna a sanción a la exvicepresidenta por que en la actualidad no ostenta la calidad de estudiante ni cargo alguno dentro de la Universidad.

En un informe, con fecha 5 de abril del año en curso, la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil resolvió sancionar con destitución a 13 funcionarios, entre profesores y autoridades, por el supuesto otorgamiento fraudulento del título de posgrado de la exvicepresidenta Vicuña. El rector y presidente de la Comisión, Roberto Passailaigue, informó que los sancionados habrían adulterado documentos como firmas de asistencia a favor de la exasambleísta de Alianza PAIS para que acceda al título, según recoge el reporte elaborado por un perito.

La exvicepresidenta, en un comunicado publicado el 10 de abril, rechazó la decisión de la Universidad y dijo que cumplió con todos los requisitos legales correspondientes como cualquier alumna de posgrado. “Situaciones verificables a través de los registros históricos de la Universidad de Guayaquil, así como testimonios de tantos docentes y compañeros con quienes cursamos dicho programa”, expresó.

La resolución del CES pone fin a la vía administrativa, de acuerdo a la primera disposición transitoria del mismo documento, por lo que resta la vía judicial. Vicuña aseguró que también acudiría a esa instancia. Lo propio dijo Passailaigue, quien en su momento aseguró que entregaría los documentos a la Fiscalía para su investigación. (Expreso)