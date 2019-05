El Universo de Guayaquil

Publicado el Domingo, 26 Mayo 2019

Con 23 ministerios y 12 secretarías arrancó el gabinete del presidente Lenín Moreno en mayo del 2017, el cual marcó un distanciamiento con figuras del correísmo a poco tiempo de su administración.

Ahora se mantiene con 17 ministerios y 9 secretarías, entre técnicas y ejecutivas.

Analistas políticos evalúan los cambios y consideran necesarias otra reducción y una organización en las competencias de las carteras de Estado. Creen que este tipo de decisiones son estratégicas.

Y justamente el mandatario, durante su informe a la nación, el pasado viernes, pidió a la ciudadanía que evaluara y examinara la gestión de los ministros, con el objetivo de promover una economía productiva.

“Los señores ministros de Estado y autoridades de Gobierno deben fortalecer sus tareas para propiciar, facilitar y preservar todas las actividades públicas y privadas que generen empleo y ocupación productiva”, señaló.

Vladimiro Álvarez y Santiago Basabe, analistas políticos, consideran los cambios que se han dado durante estos dos años de gobierno ya sea por pedidos de renuncia, dimisiones voluntarias, críticas, irregularidades o por fusiones y eliminaciones no llenan las expectativas.

Álvarez afirma que no es suficiente la disminución del tamaño del Estado si no se cumplen o no se tienen claras las obligaciones.

Cita, como ejemplo, de poca claridad en las funciones a las recientes declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre el estado de excepción del sistema de rehabilitación social. Jarrín dijo que los militares no pueden hacerse cargo del primer filtro de cárceles, mientras que Romo indicó que se trataba de un encargo excepcional.

“Hay inseguridad sobre qué funciones tiene que cumplir cada uno”, dice Álvarez.

Con esto concuerda Basabe, quien asegura que un verdadero cambio ministerial se ha convertido en una deuda pendiente del Gobierno: “Se ha hecho muy poco por aligerar el tamaño del Estado, entiendo que el costo político es alto”.

En cambio, el analista Miguel Macías considera que el proceso de fusión y eliminación que se inició en 2018 es positivo. Señala que existen seis ministerios que no deberían sufrir cambios. Cita al de Finanzas, Relaciones Exteriores, Interior, Comercio Exterior, Defensa y Electricidad.

Sin embargo, Macías sostiene que cuando un ministerio o secretaría es cuestionada, es necesaria su modificación.

Una de las carteras de Estado que presentaría cambios a corto plazo, según los especialistas, sería la de Salud, presidida por Verónica Espinosa, quien mantiene el cargo desde el gobierno de Rafael Correa.

Esto se debería a los despidos recientes, la falta de medicinas para enfermedades catastróficas en el cuadro básico y los cuestionamientos a las pruebas rápidas para detectar VIH.

Siete ministros han sido separados de sus cargos por críticas e irregularidades, entre ellos Mariuxi Gómez, quien duró tres días en la cartera de Agricultura. Su salida se dio tras romper papeles con peticiones de agricultores.

A César Navas y Patricio Zambrano, de los ministerios del Interior y Defensa, en su orden, se les aceptó la renuncia por el vencimiento del plazo que dio Moreno para capturar a alias Guacho, dentro del caso por secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio.

Sobre la tendencia ideológica del gabinete, los expertos la consideran variada, con representación de empresarios y tendencias de izquierda y derecha. “No creo que sea un gobierno que esté orientado de forma ideológica muy homogénea, es disperso; me parece que es un gabinete parecido al de Gustavo Noboa, tenía de todo”, opina Basabe.

Los analistas sostienen que, como parte de esa variedad, están quienes integraron el movimiento Ruptura de los 25 y que ocupan espacios institucionales importantes como María Paula Romo, en el Ministerio del Interior; Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Presidencia; e Iván Granda, secretario Anticorrupción.

Álvarez, Macías y Basabe concuerdan en que el inicio del gobierno fue difícil, pero resaltan la necesidad de ordenar las funciones del gabinete. (El Universo)