Detalles Publicado el Viernes, 24 Mayo 2019

Tras cumplir 2 años de un Gobierno aplaudido por el diálogo y la lucha contra la corrupción, pero criticado por el manejo económico, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó este viernes 24 de mayo, su 'Informe a la Nación 2019' ante la Asamblea Nacional.

Durante su discurso, enfatizó que la prioridad para los próximos dos años de Gobierno será centrarse en la generación de empleo.

Anunció que tiene previsto un primer conjunto de medidas diseñadas para crear trabajo, empleo y oportunidades y que en la línea de seguir llevando recursos a la economía incrementará en 400 millones de dólares la inversión social.

Resaltó la ejecución de los planes Red Socio Empleo, que generó 70 mil puestos de trabajo; Mi Primer Empleo y Empleo Joven que facilitan el acceso a prácticas preprofesionales y pasantías en empresas públicas y privadas, con Seguridad Social.

El evento contó con la presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, la ministra del Interior, María Paula Romo, miembros de las Fuerzas Armadas y otras dignidades.

También acudieron los integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), electos en las urnas el 24 de marzo pasado.

Moreno exhortó a la ciudadanía que examine y evalúe la gestión de los ministros, por lo que ellos hagan para promover una economía productiva, que será el mayor objetivo del gobierno y espera que también sea del resto de instituciones del Estado.

El país dará vuelta a la página

"La única forma de cambiar el pasado es impedir que influya sobre el futuro", aseveró al tiempo que afirmó que el pasado no volverá y el país dará vuelta a la página.

Aseguró que el Gobierno está restaurando el Estado. "Hemos puesto a salvo, los pocos recursos con los que verdaderamente contábamos".

En este sentido, sostuvo que ya no habrá más festín con el dinero, en cuanto a la contratación directa, los contratos a dedo y complementarios y los sobreprecios.

Moreno señaló que en el último año, con la sola decisión de restringir la contratación por el llamado régimen especial salvaron para el Estado 450 millones de dólares, pero que todavía hay mucho por hacer.

Plan austeridad

Garantió que para preservar los recursos públicos ejecutó un programa de austeridad que eliminó o fusionó 13 ministerios; redujo en 15% los sueldos de altos funcionarios y en 20% a los ministros, empezando por el Presidente de la República.

El jefe de Estado resaltó que el plan de prosperidad tiene ya 10.200 millones de dólares de financiamiento externo, a largo pazo y bajo interés, para infraestructura y fomento productivo, así como para continuar protegiendo a los más necesitados.

Mencionó que mejoró la recaudación tributaria. En el 2018 superó los 15 mil millones de dólares, incluído el programa de remisión tributaria, que ayudó a que más de 300 mil ecuatorianos cumplan con el pago de sus impuestos.

Asimismo, informó que BanEcuador ha entregado 1.750 millones de dólares, en 370 mil créditos. "Estimen cuántos compatriotas han encontrado oportunidades de trabajo productivo, gracias a ese respaldo brindado", agregó.

De igual manera, Moreno destacó que la CFN prestó 1.300 millones de dólares, que generaron 40 mil empleos directos; entregó 110 millones en créditos del Fondo Nacional de Garantías a 1.500 emprendedores. La banca pública colocó 100 mil créditos en el sector agropecuario.

Proyectos de energía solar y proyectos eólicos

"En producción de electricidad, inauguramos las centrales hidroeléctricas de Delsitanisagua, de 275 megavatios y Minas San Francisco, de 180; rescatamos el Toachi-Pilatón y concluiremos la interconexión entre Coca-Codo Sinclair y Guayaquil", comunicó.

Moreno informa que en el país se trabaja en proyectos de energía solar y proyectos eólicos, energía producida por el viento, como el de Villonaco en Loja, que se sumarán al Sistema Nacional Interconectado.

Llamado a los empresarios



En su intervención, Moreno resaltó las alianzas público privadas, e hizo un enfático llamado a los empresarios. "Queridos empresarios, ya no lo piensen más, muchos ya han comenzado a cultivar y a cosechar las oportunidades que nuestro país ofrece y ustedes no pueden quedarse atrás. Ya no hay excusas para dejar de invertir en Ecuador, el mundo confía en nosotros".