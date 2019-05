1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 23 Mayo 2019

La ministra del Interior y secretaria de la Política encargada, María Paula Romo, dejó en claro que el pago de la compensación a los maestros jubilados del 2008, 2009 y 2010, se los hará cuando se cancele a los docentes que aún no han cobrado sus jubilaciones.

Posición que se la dio a conocer en medio de una huelga de hambre que cumplen los docentes jubilados que piden que se les cancele compensación por jubilación.

“Se trata de un grupo de jubilados que piden un recálculo de su jubilación, no son personas que no han recibido ni un solo dólar, todo lo contrario, son personas que hace once años recibieron su jubilación, pero que están esperando una compensación que hay que recalcular. Para el Gobierno que ha heredado muchas deudas, entre otras, las deudas con los jubilados, la prioridad es pagar las pensiones a quienes no han recibido ni un solo dólar de jubilación”, aseveró.

Afirmó que para el Gobierno la prioridad es pagar a quienes aún no cobran, para luego revisar los recálculos, las compensaciones.

“Para nosotros como Gobierno la prioridad es pagar a personas que no han recibido ni un solo dólar, antes de empezar a pagar las compensaciones”, dijo.

Romo indicó que desde el Régimen se tiene un calendario de pagos, pero que “lamentablemente” quienes se encuentran en huelga de hambre no aceptan lo propuesto.

Finalmente, anunció que los maestros jubilados que se encuentran en la puerta de la Asamblea en huelga de hambre no serán retirados, y que se respetarán sus derechos. (Expreso)