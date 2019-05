1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 23 Mayo 2019

Este jueves 24 de mayo, la Contraloría General del Estado inicia el uso de vehículos públicos, para evitar que sean empleados de forma particular durante el feriado del 24 de mayo, a propósito de la Batalla de Pichincha.

El organismo detalló que se realizarán controles especialmente en zonas estratégicas a nivel nacional. Las inspecciones se desarrollarán hasta el domingo 26 de mayo.

El operativo vehicular estará a cargo de los auditores de las 23 direcciones provinciales del organismo de control, así como de los auditores internos que inspeccionarán la permanencia de los automotores en los estacionamientos de las distintas entidades públicas y, además, contará con el apoyo de la Policía Nacional.

Como resultados de estas actividades, el organismo de control emitió a nivel nacional 16 actas de retención vehicular, 5 en el feriado de carnaval, 4 en Semana Santa y 7 en el Día del Trabajador; estas irregularidades se presentaron en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, Pichincha, Napo, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los motivos más recurrentes por los que la Contraloría detuvo a los vehículos fueron ausencia de la Orden de Movilización para circular en horas no laborales, órdenes caducadas, utilización del vehículo por parte de un servidor no autorizado, utilización de vehículos en actividades no autorizadas.

De acuerdo al Reglamento de Control de Vehículos Públicos de la Contraloría quienes utilicen los vehículos del Estado para fines particulares y no cuenten con salvoconductos que justifiquen la necesidad institucional, serán responsables administrativamente con multas de entre cinco y veinte salarios básicos unificados, y en caso de reincidencia, podrían ser destituidos del cargo.

La ciudadanía puede colaborar en esta labor de control, denunciando las irregularidades a través de la línea gratuita 1800-ÉTICOS y al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ; además, del formulario de denuncias que se encuentra en la página web institucional www.contraloria.gob.ec (El Telégrafo)