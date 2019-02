1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 07 Febrero 2019

El Consejo de Participación Ciudadana de transición ha tomado medidas para evitar el palanqueo de postulantes y la filtración de los cuestionarios de los concursos que están pendientes para la selección de autoridades.

Este miércoles, el Pleno aprobó el listado de 21 académicos propuestos por cuatro universidades y dos organizaciones, quienes serán los encargados de elaborar las preguntas del examen escrito a la que se someterán los aspirantes a Fiscal General, Defensor Público, Defensor del Pueblo, a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y de representantes de afiliados activos jubilados al Biess.

Aunque se dio lectura general de los nombres de los catedráticos, el Consejo evitó informar cómo estarán distribuidos en las diferentes comisiones académicas que elaborarán los cuestionarios, para evitar que los postulantes puedan hacer acercamientos.

“Les ruego a los candidatos, no pierdan el tiempo palanqueando, eso no va a servir para nada en este Consejo. Los méritos que tengan demuéstrenlo en las pruebas que van a ser objetivas y lo más imparciales”, dijo Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio.

Agregó que confía en que los candidatos no vayan a ‘importunar’ a los integrantes de las comisiones académicas, y les recomendó que mejor se preparen para el examen. Confesó que solo una vez, en sus actuales funciones, un postulante se le acercó con la intención de palanquearse el cargo. “Le he dicho a él: Este palanqueo te descalifica, con lo cual se quedó callado”, aseguró. No mencionó quién fue el candidato y de qué concurso se trataba.

Más seguridad

Otro elemento con el que se espera brindar mayor confiabilidad a los concursos es el instructivo general para la fase de oposición, también aprobado ayer. Darwin Seraquive, secretario del organismo, explicó que los académicos deberán reunirse en un lugar asignado por el organismo para que en un solo día elaboren el cuestionario para cada proceso de selección. “No saldrán mientras no terminen de elaborar las 100 preguntas y las 100 respuestas”, enfatizó el funcionario.

Los documentos quedarán grabados en un computador y en dos ‘pendrive’, se colocarán en un sobre sumillado por los académicos, que quedará bajo custodia de la Presidencia del Consejo transitorio.

El día del examen se abrirá el sobre y se imprimirá el cuestionario general. Se sortearán 20 preguntas entre cada uno los postulantes para que procedan a contestarlas en 60 minutos. Una vez que rindan el examen, un cuestionario con las preguntas y respuestas se publicarán en un pantalla gigante para que sean verificados por los concursantes y la comisión académica realizará las calificaciones para asignar los puntajes. (La Hora)