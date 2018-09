1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 08 Septiembre 2018

El precandidato asegura que le tomó de sorpresa la decisión del líder de CREO, Guillermo Lasso.

¿Está preparado, en caso de ganar las elecciones, para ser Alcalde de Quito?

Sí, no solo mi experiencia profesional sino el haber pensado por muchos meses con un grupo de personas de lo que pasaba en esta ciudad, me predeterminan la responsabilidad de asumir este reto. El primer paso para ser un político responsable es estar seguro de afrontar los retos.

Las encuestas señalan que la ciudad necesita una autoridad con experiencia, esto luego de la gestión de un alcalde joven como Mauricio Rodas... La experiencia tiene dos aristas: una por componente de edad y otra en el aspecto profesional.

Soy una persona que desde los 15 años trabajo, mi primera empresa fue a los 18 y ahora, a mis 35 años, tengo unas empresas que han generado trabajo y estabilidad a nivel local e internacional.

Usted trabajó en la administración de Rodas, ¿no incidirá en el electorado en su camino a la Alcaldía?

El actual Alcalde tiene una calificación negativa. Cuando una autoridad electa (Rodas) me invitó a trabajar por Quito acepté inmediatamente. Así como acepté, me alejé rápidamente por tener diferencias en las visiones de administración. No me arrepiento de haber trabajado en la Alcaldía.

¿Cómo califica la gestión de Rodas?

Toda gestión ha sido positiva y negativa. El balance de las dos últimas administraciones es negativo en términos de la ciudad y es el escenario donde tenemos que plasmar nuestra visión.

¿El deporte es el motor de su política?

Puede llegar a ser el motor de una política pública de seguridad integral.

La ciudad tiene problemas en niños y jóvenes vinculados al microtráfico. He realizado proyectos deportivos tomando al fútbol como una herramienta de cambio.

Si llega a la Alcaldía, ¿cómo enfrentaría la migración venezolana?

Quito es una ciudad cambiante, lo lamentable es que este fenómeno no haya sido prevenido. La crisis humanitaria es generada por un desgobierno (Venezuela) que creó antivalores.

Con el sentido de solidaridad de los quiteños, ordenar la ciudad con los venezolanos y con las personas de otras provincias que llegaron por otro tipo de crisis.

(ET)