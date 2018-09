1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 07 Septiembre 2018

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia en la Fiscalía General para iniciar una investigación sobre presuntos cobros de asambleístas a sus equipos de trabajo a cambio de estabilidad laboral.

La diligencia se basa en la resolución del jueves 6 de agosto del Parlamento y por una denuncia en firma que llegó a su despacho.

El Pleno de la Asamblea, con el voto afirmativo de 114 legisladores, resolvió brindar las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía del Estado realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados sobre supuestos pagos de servidores legislativos. Este viernes, Cabezas acudió a la Fiscalía para poner la denuncia.

"En función de la resolución que el día de este jueves aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional y toda vez de que he recibido en mi despacho una denuncia formal sobre estos actos, que han sido difundidos en redes sociales, he solicitado y entregado a la Fiscal Subrogante la documentación necesario y he solicitado que se dé inicio a las investigaciones correspondientes", dijo.

Mencionó que, además, pidió a la Fiscal subrogante que “se inicie de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que dan cuenta de estos ilícitos, cometidos en la Asamblea Nacional”, mencionó. (ET)

