La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Soledad Buendía, difundió en su cuenta de Twitter una carta que envió el exvicepresidente, Jorge Glas, al Foro por la libertad de los presos y presas políticos. El encuentro concluyó este sábado 4 de agosto del 2018, en Buenos Aires, Argentina.

La carta fue enviada por los abogados de Glas a los representantes del Foro, que contó con la participación de 20 delegados internacionales. La misiva fue escrita en junio pasado, pero se la difundió el viernes 3 de agosto del 2018.

En la carta, Glas se declara como un preso político y alega que fue acusado sin sustento.El exdirigente de Alianza País sostiene que la presunta persecución en su contra se inició tras difundir una carta, el pasado 2 de agosto de 2017, en la que halaba de un “paquetazo contra el pueblo y el reparto de las instituciones del Estado como botín".

El exvicepresidente volvió a referirse a los procesos judiciales que se sustancian en contra de varios líderes de izquierda de la región, a los que califica como un “nuevo Plan Cóndor”. Glas apunta que “el mismo libreto” se aplicará con su compañero de fórmula, Rafael Correa. "Esto no es un accidente, es la venganza de las élites", escribió.

Glas agradeció el respaldo que, asegura, ha recibido mientras cumple su condena de seis años por asociación ilícita en la Cárcel 4 de Quito. El exvicepresidente ha usado cartas para dar a conocer su postura desde la prisión.

Semanas atrás, Glas escribió otra misiva para solicitar a sus seguidores que recolecten firmas para lograr la inscripción del Movimiento Acuerdo Nacional (Mana) en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El movimiento está conformado por disidentes de Alianza País, que apoyan al expresidente Rafael Correa. (EC)

A continuación la transcripción de la carta:

Compañeros,

Les hago llegar esta carta cuando cumplo 10 meses de cárcel, como un preso político.

Fui reelegido vicepresidente de la República del Ecuador, luego de haber tenido el honor de ser vicepresidente de Rafael Correa.

Violando todo principio legal, me acusaron con falsos testimonios, sin prueba alguna en mi contra, me cambiaron las medidas cautelares de forma ilegal, y luego de disponer la prisión en mi contra, me entregué a la justicia. Me condenaron con código penal derogado, se violó todo debido proceso y me condenaron a 6 años de prisión.

Sin proceso alguno de ninguna naturaleza, violando la constitución, en la Asamblea Nacional voto mi reemplazo con mayoría simple, jamás fui siquiera notificado que había sido destituido, sencillamente, fui defenestrado, fue un golpe de estado descarado, y tiene un antecedente. El 2 de agosto del 2017 hice un manifiesto público, denunciando el paquetazo, el reparto de las instituciones del estado como botín, no podía callar, dos meses después estaba preso.

Es lamentable que en pleno siglo XXI se hable de presos y perseguidos políticos, pero esa es la realidad en América Latina. Mi proceso judicial es muy similar a los que arremeten contra líderes progresistas en Argentina, en Brasil, tienen que exterminar cualquier “riesgo” para los poderes fácticos.. El mismo libreto siguen contra Rafael Correa.

Esto no es un accidente, es la venganza de las élites. Luego de haber luchado con éxito contra la pobreza, de haberle cobrado impuestos a los que antes evadían, transformar los servicios públicos en eficientes, lo cual representa menos negociados para los poderosos, esas élites a las que le conviene que haya pobreza, quieren eliminar cualquier liderazgo político. Como no pueden vencernos en las urnas, ahora, el nuevo Plan Cóndor, usa la destrucción de la honra a través de medios de comunicación parte de las argollas políticas, para luego judicializar la política y eliminar de forma antidemocrática a los que defendemos a los que menos tienen. Nuestro pecado fue reducir la pobreza, hoy, con las políticas extremas neoliberales en Ecuador, ha aumentado el desempleo, el trabajo infantil, y la pobreza. Ahora en Ecuador nadie habla de erradicar la pobreza.

He enviado estas breves líneas a través de mis abogados. Agradezco los pronunciamientos de apoyo y reconocimiento recibidos durante este injusto y violento proceso contra la constitucionalidad de mi país, significan mucho para mí, mi familia y para los compañeros sobre todo sus pronunciamientos nos permiten tener la voz que aquí nos están quitando. Les mando un abrazo de Patria Grande.

“… Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.”

El Che

Hasta la victoria siempre!

Jorge Glas Espinel