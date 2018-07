La Hora de Quito

Detalles Publicado el Viernes, 06 Julio 2018

Las direcciones nacionales del Consejo de la Judicatura ya no están presididas por gente de confianza de la administración de Gustavo Jalkh. Los titulares de 13 direcciones fueron removidos de sus cargos. La decisión la tomó por unanimidad el pleno de la Judicatura en transición, el pasado viernes, en la resolución 006A-2018.

Cambiar a las personas allegadas a Jalkh era una de las prioridades de los vocales temporales. Así lo explicó Angélica Porras, en una entrevista con La Hora, al señalar que “en los altos niveles hay lealtades”, por lo que era necesario prescindir de esos funcionarios.

A la par, la Judicatura prepara una evaluación de los servidores judiciales para determinar si su desempeño ha sido probo. “Vamos a evaluar sin temor, comenzando por la Corte Nacional, luego todos los tribunales, las cortes provinciales, todas las fiscalías y, desde luego, todos los que han estado a cargo de funciones importantes en la administración de justicia”, señaló el presidente, Marcelo Merlo.

El proceso

La decisión de cambiar a los directores nacional es “obvio, natural y normal”, de acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero. “Cuando hay un cambio, todos los funcionarios de libre nombramiento, que son los de mayor confianza y cercanía deben ser removidos, más aún cuando uno de los ofrecimientos fueron desmarcarse de la gestión anterior que fue objeto de múltiples cuestionamiento”, añadió.

EL DATO

Los vocales nombraron directores para las direcciones nacionales de Gestión Procesal y de Comunicación. Sin embargo, de esta última, se conoció que el nombramiento no fue aceptado.Guerrero insistió en que si ese cambio no se hubiera dado, existiría un “mensaje preocupante”, porque no se estaría cumpliendo con el ofrecimiento inicial de los vocales temporales de ser implacables con el combate a la corrupción.

De acuerdo con las últimas resoluciones, emitidas el lunes y el miércoles de esta semana, están encargadas las direcciones: nacional, financiera, de talento humano, de tecnologías de la información y comunicación, de acceso a los servicios de justicia, de planificación, de asesoría jurídica, de innovación y administrativa, así como la coordinación de relaciones internacionales y cooperación.

Evaluación

Por otro lado, la próxima semana comienza la evaluación a los servidores judiciales, anunció Merlo. Esta, dice el abogado Guerrero, debería incluir tres parámetros: “si los servidores no se han visto salpicados por actos de corrupción, aspectos cualitativos de su trabajo y la independencia de los jueces al tomar las decisiones”.

El objetivo de la evaluación debería ser aplicar los “procesos administrativos que correspondan para que los malos servidores sean separados”, concluyó Guerrero. (AGO)

Selección de directores provinciales

° Durante dos días de sesión, entre el miércoles y ayer, los vocales temporales del Consejo analizaban un reglamento para definir cómo seleccionar a los directores provinciales permanentes.

El presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, adelantó un criterio de selección durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. “Hemos diseñado un mix”, dijo refiriéndose a que solicitarán candidatos de las universidades y la sociedad civil. De ese banco de nombres, se realizaría una impugnación para “buscar a los mejores de los mejores”. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conoció si se aprobó el reglamento o no.

