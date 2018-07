1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Julio 2018

Con 92 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de solidaridad con las personas con discapacidad, sus familias y, de manera especial, con el presidente Lenín Moreno, en virtud de las expresiones vertidas por el expresidente Rafael Correa.

El proyecto de resolución se conoció en la sesión 525. También se registraron 22 votos negativos.

Las recientes declaraciones de Correa en una entrevista con un medio español le valieron las críticas por parte de distintos altos cargos del Gobierno ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana en general.

En los últimos meses ha asegurado ser víctima de una persecución política y mediática promovida por Moreno, el actual presidente y antiguo correligionario con el que mantiene abierta una fuerte pugna.

Interpelado por El Diario sobre cuál creía que era la causa de la actitud del actual presidente, que procede del mismo movimiento de Correa, este comentó que "ha sido un impostor profesional, un lobo disfrazado de cordero, sin convicciones, pero yo creo que también hay algo patológico".

"Algunas veces las personas que han sufrido una tragedia como la que él sufrió, él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda y quedó condenado a una silla de ruedas, guardan una amargura, una frustración con la vida, una frustración hacia los demás que no han sufrido esa desgracia que cuando tienen poder deforman esa amargura", recogía la entrevista del diario español.

En la sesión del Legislativo de este 5 de julio, la asambleísta Mónica Alemán señaló que los ciudadanos con una discapacidad física cuentan con un marco constitucional y legal que los protege.

La legisladora Sonia Palacios sostuvo que "la clase política del país necesita cambiar las formas, es necesario no caer en los insultos, ofensas, agresión y descalificación. Las diferencias en política son legítimas, pero no tienen que afectar la dignidad de las personas".

María Mercedes Cuesta sostuvo que "con esas frases de odio no solo ofendieron al primer mandatario, sino que humillaron a todas las personas con discapacidad del país".

Raúl Auquilla se refirió a su hija con discapacidad visual y autismo. "Es un orgullo para la familia. Este grupo poblacional motiva a los espacios de solidaridad y no odio". (El Telégrafo)