Detalles Publicado el Miércoles, 04 Julio 2018

El abogado León Roldós, exvicepresidente, cuestionó que el exmandatario Rafael Correa afirme ser un perseguido político por el caso Balda y dijo que habría que separar este caso de lo político y centrarse en el tema judicial.

“Yo creo que el tema tiene que investigarse con serenidad y seriedad. Creo que hay indicios que ameritan una investigación sobre lo denunciado por Balda y creo que hay otros espacios también jurídicos donde hay responsabilidades del presidente, pero veo que todo lo va a querer trasladar exclusivamente al tema político”, señaló Roldós en una entrevista con Pública FM.

Según Roldós, “hay casos clarísimos donde hay una figura de peculado porque si se utilizó el gasto de recursos públicos para secuestrar una persona ahí es peculado, para mí más grave que el secuestro”.

Afirma que al momento existe un fiscal que no responde a intereses políticos y tiene la oportunidad de llevar bien esta investigación.

Roldós también criticó que Correa haya utilizado como excusa a su hija para no presentarse en la Corte de Justicia como le había ordenado la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho.

“Me ha impactado aquello de que para justificar no comparecer en Quito use el pretexto de que su hija tuvo un accidente de tránsito. Alguna vez conversaba con el mismo y yo le decía que no hay que utilizar al padre o los hijos para justificar los problemas de una persona, y él está utilizando a su hija y me parece terrible”, afirmó Roldós.

Dice que Correa pudo haber dado otras muestras de colaboración en el caso. “Él podría haber entregado su pasaporte para no movilizarse pero él quiere tener la libertad de andar por todo el mundo y al único lugar que no quiere venir es al Ecuador (…) porque sabe que hay cuatro o cinco causas que se le pueden iniciar en el Ecuador y no quiere arriesgarse”, afirmó.

Según Roldós este caso deja clara la imagen de lo que fue el gobierno de Correa. “Un gobierno autoritario y abusivo, que usaba el poder contra quienes lo contradecían. Esta el caso de Balda, este el caso de Villavicencio, Jiménez, Lara. Y que hoy se declara víctima y llega a asegurar que en su gobierno hubo plena garantías a los demás y eso no es verdad fue un gobierno autoritario y abusivo”, aseguró.