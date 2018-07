El Ministro del Interior, Mauro Toscanini, descartó este martes que el secuestro de una menor de edad de un centro educativo en Sucumbíos esté relacionado con bandas irregulares o grupos narco delictivas.

Toscanini aseguró que de las primeras investigaciones se desprende que la menor de 12 años de edad fue secuestrada por su pareja, de 23 años aproximadamente, de quien estaría embarazada de tres meses y con quien ya convivía.

Agregó que se trata de un problema delictivo y familiar y que está a cargo de la Policía especializada en menores de edad.

Estas declaraciones han traído varias críticas en redes sociales, en donde citan el Código de la Niñez, el cual "constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio".

Algunos piden la renuncia del ministro, por considerar que desconoce la situción en la frontera norte.

La abogada Silvia Buendía escribió en Twitter: "No es la pareja de la víctima. Es el violador de una niña de 12 años. Amenazó a la niña y su familia. Pese a que estos hechos fueron denunciados, el violador la secuestró en su escuela. El Estado fue incapaz de proteger a esta niña embarazada.Hoy la revictimiza con eso de “pareja”".

Lo de Toscanini no es un lapsus, es normalizar la violencia contra mujeres y niñas. Se llama cultura de la violación. No es cuestión de crucificarlo, si no de denunciar una violencia institucional cuya víctima es una niña, violada, embarazada, secuestrada de una escuela pública https://t.co/dQSuTRWqKq