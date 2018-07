El Universo de Guayaquil

Lunes, 02 Julio 2018

“Me ratifico en cuanto a la presentación periódica de Rafael Correa en la Corte Nacional de Justicia a partir del 2 de julio. Caso contrario, ustedes saben cuáles son las consecuencias de la no presentación”. Con esa advertencia concluyó la jueza Daniella Camacho, el 18 de junio pasado, la audiencia en la que vinculó al expresidente al proceso por el secuestro del político Fernando Balda.

En esa diligencia, Camacho negó la petición de Caupolicán Ochoa, defensa de Correa, de que se reconsidere la medida. Explicó que el exmandatario es un ciudadano ecuatoriano que también tiene domicilio en Ecuador y que el arraigo en Bélgica no fue lo suficientemente justificado en la audiencia.

Correa debería hoy hacer su primera presentación en la secretaría de la Sala Penal de la Corte, como lo ordenó Camacho, pero ya adelantó que no puede dejar a su familia pues su hija sufrió un accidente grave.

Aunque Felipe Rodríguez, abogado de Balda, dice que hay que esperar a que se incumpla la medida para hablar de lo que viene, él tiene claro que si Correa no llega, el paso siguiente es solicitar una audiencia de revisión de cumplimiento de medidas y ahí pedir se le dicte orden de prisión preventiva.

El viernes último, Balda presentó un escrito a Camacho en el que pide ser aceptado como acusador particular de Correa. Hasta el momento él es acusador de los agentes también procesados Raúl Chicaiza, Jéssica Falcón y Jorge Espinoza, del exdirector de Inteligencia de la Policía general Fausto Tamayo y de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia.

Para mañana, a las 13:00, a petición de la defensa de Correa, se realizará una audiencia para revisar la medida cautelar que pesa en su contra. Rodríguez cree que de no presentarse hoy ese pedido no tendría sentido, pues si incumple la disposición no puede solicitar que se mejore su situación legal.

La defensa de Balda adelantó que si Correa no llega a la Corte, a las 08:00 de mañana presentará un escrito pidiendo, bajo el principio de concentración y economía procesal, se dé una audiencia de revisión de cumplimiento de medidas al mismo tiempo que la de Ochoa. (I)

