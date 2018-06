1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Junio 2018

El expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh llegó este miércoles a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria sobre un presunto fraude procesal en el juicio político instaurado en su contra.

La Fiscalía abrió una indagación por documentos de Contraloría presentados en el pedido de juicio político a los entonces vocales de la Judicatura, sobre supuestas irregularidades en un concurso de fiscales.

Jalkh presentó una denuncia por presunto uso doloso de documento falso.

"Nuestra obligación como funcionarios públicos era denunciar los hechos", apuntó Jalkh a su arribo al Ministerio Público.

El funcionario cesado explicó que las copias simples que se anexaron al expediente "hablan sobre una responsabilidad administrativa y unas multas, lo cual la Contraloría ha certificado que no es cierto, que el Consejo no tuvo ninguna responsabilidad en dicho examen y que el contenido del informe síntesis original no corresponde a ese contenido de copias simples". (ET)

URGENTE: Dr. Gustavo Jalkh, rindió versión en la Fiscalía General en la que informo sobre” la presentación de documentos falsos de uso dolosos que, presentaron durante el pretendido Juicio Político contra el Consejo de la Judicatura... pic.twitter.com/92xi6LOAxm — ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) 27 de junio de 2018