Detalles Publicado el Miércoles, 27 Junio 2018

Este miércoles, comparecen ante la Comsión de Fiscalización los funcionarios y dirigentes del Seguro Social para la presentación de las pruebas de cargo dentro del juicio político en contra del superintendente de Bancos, Christian Cruz, planteado por incumplimiento de funciones.

“Se desconoce la forma en que ha sido manejado el dinero de nuestro fondo. Realizaron una auditoría externa pero quedo inconclusa y no se tienen los resultados”, apuntó Eliseo García, partícipe del Fondo de Cesantía Privado del Personal.

Apuntó que recibieron 145 millones de dólares por parte del aporte del Seguro Social y al momento no se ha transparentado el manejo de los fondos, solo se reflejan los descuentos.

“Para conocer el manejo de nuestros fondos hemos insistido en que se realicen asambleas generales o extraordinarias. Necesitamos que nos informen”, dijo.

Asimismo, recibieron a Jorge Escala, representante de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social del Guayas.

Escala apunta que Cristian Cruz no actuó para prevenir ni sancionar las acciones del expresidente del Consejo Directivo del IESS.

"No hizo nada para evitar la quiebra de 7 fondos de cesantía en perjuicio de los afiliados”, aseveró.

Están convocados: el ministro de Finanzas; el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social; el contralor del Estado; el representante de los empleadores ante el IESS; y, dirigentes del fondo de cesantía del magisterio y de la coordinadora de afiliados del Guayas.

Expuso que no se podían clasificar como reservados los informes actuariales del IESS, ya que a su juicio esas acciones permitieron la crisis financiera de la institución.

La Comisión de Fiscalización recibió a Marlón Tenecela, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, quien señaló que aún no se puede determinar que el gremio haya recibido aportes estatales, "se realizó una auditoría del fondo pero no concluye. Los organismos de control no pueden responder sin tener los resultados”.

Es mismo día, el interpelante Raúl Tello (BIN) tendrá que fundamentar las pruebas de cargo presentadas en la solicitud de juicio, relacionadas con la falta de control al exdirector del Consejo Directivo del IESS, y de cometer una serie de irregularidades respecto a la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social. (J/R)