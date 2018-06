Asambleístas debaten en Políticamente Correcto

Detalles Publicado el Domingo, 03 Junio 2018

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas y los legisladores Henry Cucalon (socialcristiano) y Homero Castanier (CREO), conversaron en el programa Políticamente Correcto, sobre el nuevo rumbo que tomará el Parlamento al cumplir un año de gestión.

“Lo que vivimos del primer año de legislatura fue una conducción errada. En siete semanas del año pasado no se sesionó por los problemas internos de PAIS”, comunicó Castanier.

Cucalon coincidió con su colega y aseguró que parte de los problemas de la primera etapa de este año, fue que la mayoría oficialista de AP confundió sus problemas con los problemas de los ciudadanos. “Nuestro deber es canalizar y destrabar esa posición."

Sobre la gestión de Cabezas, el legislador recalcó que la gobernabilidad se logrará a consecuencia de cumplir con los ciudadanos en los temas que conciernen grandes temas como economía, empleo, seguridad, salud y lucha firme contra la corrupción.

Indicaron que apoyarán a Cabezas siempre y cuando no pase lo del año pasado. “Al pueblo no le interesa que los asambleístas se peleen”.

“Lo fundamental es el compromiso que debemos adquirir y ese es el desafío que tenemos todos, Presidenta incluida, de poder tramitar y aprobar la agenda con los temas que el país requiere y demanda”, acotó Cucalon.

Correístas contra Cabezas

Cabezas se refirió a las palabras del expresidente Rafael Correa que la llamó “lo peor del género humano y ética política”.

“Yo no voy a ser parte del mecanismo de desacreditación a seres humanos”, dijo al tiempo que apuntó que no juzgará las palabras del exvicepresidente.

“He pedido a los organismos de control que evalúen todas las actividades que he realizado. Jamás voy a negar que 10 años fui parte de este proceso. He cumplido a cabalidad las responsabilidades que me han sido designadas. En ese ámbito no puedo ser ni traidora ni desleal”, aseveró.

Recordó que el 70% de los ciudadanos creía en una propuesta que invitaba a soñar y a pensar que sus cambios eran posibles. "Yo creo que los primeros años ocurrió pero después se perdió el rumbo del proceso.”

Llamó a sus colegas a convertirse en cómplices y encubridores del enriquecimiento de otros.

En este sentido, aseguró que dentro del grupo de correistas todavía existe gente con quienes se puede hablar y conversar. "Yo he tenido varias conversaciones con Pabel Muñoz".