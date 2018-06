1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

En el marco de una investigación ordenada por la Arquidiócesis de Cuenca, el sacerdote César C. negó las acusaciones en su contra que se basan en abusos sexuales a menores, registrados hace más de 50 años cuando él regentaba la escuela Miguel Ortiz.

En calidad de imputado, el cura opinó que en los casos en los que se presenta un abuso sexual existe cierta complicidad por parte de la víctima, quien es permisiva ante tal situación.

"Hay muchas personas que con el objetivo de tener dinero acusan a los sacerdotes de delitos tan graves.

Además a mí me parece que en el tema de los abusos se da una cierta complicidad puesto que aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar", precisó César C. en su intervención.

El cura de 90 años enfatizó que "soy total y absolutamente inocente" y "no tengo nada que ver en aquello de lo que se me acusa, no sé quien me acusa y tampoco me interesa".

Al ser preguntado por los acusadores, manifestó desconocer a los mismos. Asimismo, negó cometer actos impropios de índole sexual con menores de edad. Además, por otro lado, rechazó identificarse con la homosexualidad.

Las críticas tienen la intención, según planteó, en "dañar toda la obra que con la ayuda de Dios y con tanto esfuerzo hemos construido".

El pasado 30 de mayo, la Arquidiócesis de Cuenca suspendió al cura César C., acusado de supuestas violaciones a menores de edad y solicitó al sacerdote que "se abstenga de hacer declaraciones en público", además de exhortarlo a "aceptar en obediencia las determinaciones de la Iglesia". (ElTelégrafo)