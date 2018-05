1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 30 Mayo 2018

El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero; y el excomandante de Policía, Fausto Tamayo, serán viculados al proceso judicial por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

Así se conoció a través de Felipe Rodríguez, abogado del exlegislador, quien acudió a la diligencia prevista para recoger la versión de dos agentes de Inteligencia y que finalmente fue suspendida por pedido de la Fiscalía General del Estado.

Se espera que este 30 de mayo de 2018, los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, detenidos y procesados en la investigación, acudan a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para dar detalles sobre su participación en el hecho y las órdenes recibidas de sus superiores.

“Mañana se darán las vinculaciones de dos personas, estas personas al no ser sujetos procesales hasta mañana, hoy no pueden estar en audiencia y no pueden ejercer su derecho de contradicción, es decir contrainterrogar a los testigos que venían a testificar hoy”, explicó Rodríguez.

Balda pide que se procese al expresidente de la República, Rafael Correa, a quien señala como el autor intelectual de su secuestro en Colombia, ocurrido en el 2012.

El fiscal general encargado Paúl Pérez pidió al Consejo Nacional Electoral las credenciales del exmadandatario, pero no confirmó si piensa vincularlo.

El exlegislador fue convocado la tarde de este 30 de mayo por la jueza de la CNJ, Daniella Camacho, para que reconozca al fiscal de la acusación particular que presentó este martes. Con información de Ecuavisa