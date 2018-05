1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 30 Mayo 2018

La asambleísta del Partido Social Cristiano, Paola Vintimilla, señaló que durante el año de gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, se “jaló el año” en el tema de relaciones exteriores.

Su actuación en la frontera norte; el cuidado de los ecuatorianos que residen en otros países y que han sido vulnerados en sus derechos; su falta de pronunciamiento ante la crisis de Venezuela y la situación de Julian Assange; son algunos de los argumentos que la legisladora considera importantes para que Espinosa salga del cargo de Canciller.

Sobre la candidatura de la ministra de Relaciones Exteriores ante la Presidencia de la ONU, Vintimilla señaló que la funcionaria no es la persona para representar al país en ese cargo.

“No estamos en contra de que Ecuador presida la Presidencia de la ONU pero no es ella la persona adecuada, no es pragmática para manejar los problemas, no puede representar a Ecuador”, reiteró.

Sin embargo adelantó que el Gobierno está a punto de rectificar este tema “y ojalá el 5 de junio tengamos buenas noticias”, manifestó.

Economía

A criterio de la asambleísta, el régimen de Moreno “por fin encontró el camino correcto” con la designación del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, pues el desempleo y la falta de recursos para el IESS viene por la poca productividad de las empresas “por tanto hay que favorecerles para que produzcan más y de esa manera contraten a las personas”.

Vintimilla recordó que pese a que el Primer Mandatario indicó que los Ministerios e Instituciones del Estado deben disminuir el número de asesores, además de vender los vehículos que están demás y sacar a la gente ineficiente que no debe pertenecer al aparataje del Estado, no se lo ha hecho, por lo que según la legisladora, el ministro Martínez deberá también trabajar en que estos temas se cumplan.

Sobre la remisión de intereses y multas a empresas que han incumplido con el pago de impuestos, la asambleísta señaló la importancia de esta decisión pues dicha fórmula permitirá recuperar millones de dólares. “Si ellos tienen un déficit es por culpa del Estado que no les ha pagado, tiene su lógica y no hay que verlo como que se los está premiando”.

Contralor

Vintimilla indicó que la labor del contralor subrogante Pablo Celi, ha sido buena su labor, sin embargo la legalidad o no del cargo que ejerce debe ser tramitado por la justicia ordinaria. “Y si es ilegal tendrá que dar un paso al costado”. (PichinchaUniversal)