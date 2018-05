1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Lunes, 28 Mayo 2018

Varias irregularidades detectó la Contraloría en el concurso organizado por el gobierno de Rafael Correa Delgado a partir de abril de 2016 para adjudicar 1.472 frecuencias a medios radiales y televisivos públicos, privados y comunitarios.

Así lo establece el organismo de control en un examen especial practicado a este concurso, cuyo informe borrador se leyó durante dos horas la mañana de hoy, lunes 28 de mayo de 2018.

Estas irregularidades ya fueron notificadas a las partes, que tienen un plazo de cinco días para que presenten pruebas de descargo, informó la Contraloría.

En este concurso no se observaron disposiciones sobre la prohibición de concentración de medios en manos de un solo accionista, en particular en ciertos grupos de medios privados televisivos y radiales, señala este informe, que puntualiza que Arcotel y Cordicom no cumplieron estas disposiciones.

“Si existe una concentración de medios como lo ha mencionado la Contraloría las autoridades correspondientes tendrán que aplicar lo que dice la Constitución en cuanto a la lucha contra los monopolios, inclusive indicios de responsabilidad penal”, declaró la consejera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (Cordicom), Paulina Mogrovejo, tras la lectura del informe.

Aplicándose a sí mismas la que fuera una de las órdenes principales del exgobierno de Rafael Correa Delgado, de “prohibido dar declaraciones”, la expresidenta del Cordicom, Tamara Merizalde, y la expresidenta de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Ana Proaño, evitaron hablar con periodistas. (La Hora)

Juan Carlos Solines, vocero del Observatorio de Frecuencias, cree que el concurso de frecuencias de radio y tv debe ser declarado nulo a raíz del borrador de informe de Contraloría que detecta irregularidades/ @lahoraecuador pic.twitter.com/ceFbpDTGVY — Roger Vélez (@rgrvelez) 28 de mayo de 2018