Cytnhia Viteri, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil

Cynthia Viteri plantó cara a las críticas hechas por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, de que en sectores marginales de la ciudad no hay servicios básicos, como agua potable. Viteri le dijo que la solución no es llevar un tanquero un día, además, en muchos cantones de la provincia del Guayas no hay agua potable, entonces si no pudo hacerse cargo del 30 % de la población de la provincia que existe en los cantones, cómo lo hará con el 70 % de la población que representa Guayaquil. "Aquí en Guayaquil sabemos defender nuestra ciudad, sobre todo de cualquier persona que se quiera tragar lo que Guayaquil ha conseguido por su propio mérito", apuntó. "Si hablas debes mirar para atrás para ver si antes hiciste lo que dices vas a hacer en lo posterior". "A mí me preocupa mucho el desconocimiento de mi 'viejo amigo' Jimmy Jairala...". También quien dice que en Guayaquil no hay delincuencia, está totalmente perdido, pues el principal problema de Guayaquil -después de la falta de trabajo- es la delincuencia. "Hay una obra, la única, que debió haber hecho -el prefecto Jairala-, en 10 años, y si en 10 años no la hizo cómo pretende hacer obras en Guayaquil", apostilló. Le refrescó la memoria a Jairala diciéndole que formó parte del gobierno anterior (de Rafael Correa) y salía con la exministra María de los Angeles Duarte cuando esta decía que la construcción del puente Guayaquil-Samborondón era una mentira, "pero el puente está ahí". También cuando se decía que el puerto de aguas profundas había que llevárselo a Manabí. "Hay que amar y defender esta ciudad", le dijo. "Yo salí a defender la ciudad en las calles, no me quedé escondida para que el gobierno no me vea...Pero los que se escondieron, para acomodarse a la sombra del gobierno anterior, cuando a Guayaquil le estaban quitando las rentas, cuando a Guayaquil la delincuencia la azotaba... ¿Por qué no enfrentaron al gobierno de turno, por qué no defendieron a los guayaquileños?" "Hay que amar y defender a Guayaquil en las calles, no acomodarse con el gobierno de turno le dice Viteri a Jairala. (Radio Morena)