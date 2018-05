1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 17 Mayo 2018

La batalla de Verónica Ocaña inició en febrero de 2017, cuando tres sujetos la invitaron a un bar y horas después la violaron. Según la versión de Ocaña, Iván P., Byron Y. y Erick M. la invitaron a un bar, ubicado en el centro norte de Quito. Al llegar al lugar consumieron bebidas alcohólicas. Horas después, la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a una habitación, donde la habrían violado.

"Me he cansado de tener que dar mi cara para explicar que no miento", indicó Ocaña, la mañana del jueves 17 de mayo, en una rueda de prensa en la Asamblea, respaldada por la legisladora Marcela Holguín. Ocaña denuncia negligencia judicial, pues sus presuntos violadores permanecen en libertad.

"Aquí está uno de los procesados agrediendo físicamente a una mujer que está prácticamente inconsciente. Incluso en las imágenes se ve que está consumiendo drogas", expresaba Ocaña mientras mostraba imágenes impresas capturadas de un video.

También, Ocaña señala que la han amenazado a ella y a sus familiares para que no continúe con las denuncias. "No tengo vergüenza, ni tengo miedo. Hay exámenes legales, como el ADN, que demuestra el cotejamiento con unos de los agresores. No solo fui agredida vía vaginal, también vía vocal. El médico legista me tomó, supuestamente, los exámenes necesarios, pero ahora esos hisopados no existen", manifestó indignada Ocaña.

En el parte policial del caso se detalla que los involucrados presuntamente suministraron una sustancia a la bebida de la joven. En la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso indicó que los involucrados grabaron y tomaron fotos de la víctima mientras la violaban. Sin embargo, tras un año del litigio (desde 2017 a 2018), los jueces penales de Pichincha sobreseyeron a los imputados, "porque no encontraron elementos de convicción para convocarlos".

El pasado lunes 14 de mayo, el colectivo Somos realizó un plantón en las afueras del Consejo de la Judicatura, ubicado en las calles 12 de octubre y Francisco Salazar, en respaldo de Verónica Ocaña. De igual forma, distintas personalidades políticas se pronunciaron en redes sociales al respecto. (Ecuavisa)