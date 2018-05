1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 17 Mayo 2018

La fiscal provincial Patricia Morejón presentará un recurso contra la sentencia impuesta a la exjueza Lorena Collantes por el delito de ataque y resistencia contra personal de la Policía Nacional.

Morejón señaló la mañana de este jueves 17 de mayo que "no estamos de acuerdo con la sentencia". La ley establece una pena máxima de hasta dos años y Collantes fue sentenciada a seis meses de prisión.

"No estamos de acuerdo tampoco en la sentencia, pero es una respuesta que deben dar los jueces en virtud de que le han sentenciado. Como Fiscalía presentamos un caso, se produce prueba en la etapa de juicio y solicita el máximo de la pena. Si los jueces no consideran que debe imponerse el máximo sino un porcentaje, es cuenta y riesgo de ellos. Yo no quisiera opinar", apuntó.

La sentencia fue emitida la tarde del miércoles 16 de mayo por el Tribunal Penal del Guayas.

Además, la exfuncionaria judicial deberá pagar una multa de tres salarios básicos unificados; $ 1.000 a las tres víctimas (policías) como reparación, y ofrecer disculpas públicas.

El 17 de noviembre de 2016, Collantes protagonizó un escándalo en un restaurante en el norte de Guayaquil.

Su caso se hizo viral por un video que mostraba cómo insultaba y amenazaba a varios policías, por negarse a pagar una cuenta en el local.

Pedro Moreira, abogado de la sentenciada, también dijo que apelará el fallo. (El Telégrafo)