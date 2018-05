1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 13 Mayo 2018

El embajador de la República Islámica de Irán en Ecuador, Saadat Aghajani, afirmó en Quito que la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado entre el gobierno iraní y otros seis países es una violación a la resolución 2231 de la ONU tomada en 2015.

En entrevista con Andes, Aghajani calificó de “show” la quema en el Legislativo de su país de una bandera estadounidense y dijo que el pueblo iraní, con su civilización milenaria, es respetuoso de los demás países.

¿Qué representó este acuerdo alcanzado entre Irán con otras seis potencias y qué significa la salida de Estados Unidos de este?

El acuerdo nuclear entre Irán y otras seis potencias ha sido resultado de varios años de asesoría y pensamiento y digamos intercambio de opiniones con otros países.

Este acuerdo ha sido resultado de una actividad conjunta por la paz y la seguridad de toda la comunidad internacional y ha sido aprobado mediante una resolución de las Naciones Unidas.

La acción de salir de este acuerdo no lo podemos llamar la salida o retirada de Trump porque hay que llamarla por su nombre que es violación de la resolución de la ONU y este acto ha llevado la oposición de la comunidad internacional.

La comunidad internacional, incluyendo la ONU, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), los países europeos han criticado este acto y han apoyado este acuerdo. La paz y la seguridad mundial requiere de actos de todos los países y toda la comunidad internacional; entonces un solo actor, no puede traernos o garantizarnos seguridad y paz en el mundo.

¿Qué decía este acuerdo y qué parte de este Irán no cumplía que Trump le hizo constantes críticas?

Este acuerdo como garantía ha tenido un ente encargado para hacer revisiones muy estrictas en Irán que este ente es Organización Inter de Energía atómica.

Irán ha cumplido a cabalidad este acuerdo y todos los informes de la OIEA ha confirmado el cumplimiento de Irán. Incluso un día después de este anuncio de EE.UU. esta agencia ha avisado y ha ratificado el cumplimiento de Irán a todos sus compromisos en este acuerdo.

El acuerdo establece algunas limitaciones hacia el programa nuclear de Irán. Irán tiene que limitar sus actividades en un marco que está definido en este acuerdo y en contraparte los países firmantes tienen que levantar las sanciones que estaban impuestas contra Irán antes del acuerdo nuclear.

Las revisiones de OIEA no son temporales, incluso después de algunos lapsos de tiempo que están definidos en este acuerdo, siguen estas revisiones; las críticas del presidente Trump no se enfocan a esta parte, realmente. Lo que ahora dice es sobre los temas que no estaban previstos en este acuerdo.

El presidente francés lamentó esta decisión del gobierno de EE.UU. ¿Cuál es la posición de los otros países signatarios?

Desde hace meses y semanas antes de este anuncio, los países del mundo especialmente los firmantes, han tenido actividades para convencer al presidente Trump de no salir de este acuerdo; puedo referirme al viaje del presidente francés, la canciller alemán y el canciller británico a Estados Unidos. Los países de la Unión Europea, Rusia y China y la comunidad internacional no se sienten contentos de una violación a acuerdos internacionales y unánimemente han expresado su oposición y su lamento frente a esta decisión.

Irán junto a la comunidad internacional van a intentar preservar este acuerdo tan importante para la paz y la seguridad mundial.

El presidente Hassan Rohaní dijo que Trump reconocerá en el futuro que ha cometido un error y también ha pedido a garantías a la comunidad internacional para preservar este acuerdo; ¿podría abundar con respeto a la posición de su gobierno?

Vamos a seguir los intentos y todos los esfuerzos que hemos hecho junto con la comunidad internacional en pro de la paz y la seguridad mundial y vamos a seguir con este acuerdo con los otros actores del mismo.

Irán ha manifestado que va a seguir fiel a este acuerdo y va a seguir cumpliendo sus compromisos y vamos a hacer todo lo posible para preservarlo. Pero todo esto es una sola parte del acuerdo; los otros firmantes también deben mantener la misma voluntad de Irán para preservar el acuerdo. Nosotros tenemos la experiencia de cooperar con la UE sin la presencia de EE.UU.

Antes de este acuerdo con los seis países, hemos tenido un acuerdo con la UE. Existe una amplia experiencia de trabajar y cooperar sin la presencia de EE.UU. y nosotros creemos que podemos seguir preservando este acuerdo con el resto de la comunidad internacional.

¿Cuál es su mensaje para la comunidad de Ecuador y la internacional sobre la repercusión que tiene esta decisión de Estados Unidos?.

Justamente luego de su anuncio para salir de este acuerdo, manifiesta el presidente Trump que está dispuesto a llegar a un nuevo acuerdo con Irán. El habla de unas “nuevas negociaciones emocionantes” con Irán. Él creo que confunde las negociaciones internacionales con el juego pócker. Las negociaciones sobre la paz y seguridad mundial no son como un juego que deba tener un ganador y un perdedor; los países siguen sus negociones en pro del bienestar, el desarrollo económico de sus pueblos de una manera justa y balanceada. Entonces la salida de EE.UU. puede influir negativamente en la paz mundial.

Vemos que EE.UU. desde el año pasado ha anunciado su retirada de varios acuerdos internacionales. Ha salido del Acuerdo de París, ha salido de la Unesco y también han salido de Alianza Transpacífico y ahora salen del acuerdo nuclear. Podemos analizar si estos actos han sido a favor de la paz internacional o no.

La salida de EE.UU. de estos acuerdos que están a favor de la paz y la seguridad han tenido resultados negativos en varias partes del mundo.

En nuestra región todos los días somos testigos del aumento de la tensión. EE.UU. tiene intenciones de vender 400 mil millones de dólares en armamento a algunos países de la región. Ello pone en riesgo la seguridad en la región con una carrera armamentística y lamentablemente vemos nuevos conflictos en la región.

Nosotros estamos en conversaciones permanentemente con la UE, Rusia y Turquía para devolver la paz y tranquilidad a la región.

Hemos puesto muchos esfuerzos en la lucha contra ISIS o Daesh, y la comunidad internacional ha testificado todos los esfuerzos de Irán para establecer la paz y la estabilidad en la región. Nosotros estamos en diálogo permanente con la comunidad internacional, en pro de la estabilidad y la paz mundial, y esperamos que el presidente Trump también entre en estos procesos.

Estamos convencidos que el unilateralismo no es una respuesta adecuada para los objetivos que buscamos en el mundo. El multilateralismo y también pensar en común son las cosas que son positivas y adecuadas para el mundo. (Andes)