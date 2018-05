1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 10 Mayo 2018

César Montúfar, exasambleísta y acusador particular en el caso Odebrecht, señaló en Primera Impresión, que apeló a parte de la sentencia dictaminada contra el exvicepresidente de la República Jorge Glas.

Montúfar explicó que el próximo 23 de mayo se presentarán las diversas apelaciones a la sentencia que determinó seis años de prisión contra Jorge Glas por asociación ilícita y una reparación al Estado de alrededor de 33 millones de dólares en conjunto con otros siete procesados, quienes cumplirán diferentes penas.

Alrededor de $7 millones son los que Montúfar señala como los que debe devolver Galas al Estado y respecto a eso versa su apelación. A su juicio, las sentencias deben ser individualizadas por los cerca de $35 millones entregados por coimas dentro del caso Odebrecht.

El otro punto que mencionó es sobre otros delitos que se estarían investigando por parte de la Fiscalía, los cuales incluyen cohecho, peculado, delincuencia organizada, entre otros.

Montúfar señaló que se hizo el pedido al Tribunal para que se ampare en la denominada “infracción diversa”, pero al no haber sucedido esto, mencionó que no se le permitió ser acusador particular en estos otros procesos para proteger y blindar al expresidente Rafael Correa.

Finalmente, Montúfar detalló que presentará otros elementos en otros procesos abiertos, donde se incluye al exmandatario en procesos de cohecho o delincuencia organizada. “La afectación al Estado es enorme”, recalcó. (Telediario)