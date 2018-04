La Hora de Quito

Jueves, 26 Abril 2018

En un escenario que no podría adivinar ni el mejor tarotista, el Pleno de la Asamblea Nacional será hoy la sede del juicio político contra el fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Los 137 legisladores lo juzgarán hoy por supuesto incumplimiento de funciones.

Se prevé que la sesión se instale a las 10:50 y no será breve. El Fiscal tendrá tres horas para defenderse, los interpelantes dos horas más para acusarlo y antes de que el tema sea sometido a debate y votación, el funcionario podrá replicar durante una hora adicional.

En la víspera de que esto ocurra, entre varios legisladores no se hablaba de otra cosa que de unas expresiones de Baca Mancheno cuando en una entrevista en radio Sucesos dijo que: “la Asamblea se ha puesto del lado de los compadritos, del lado de la impunidad”.

“Si me van a censurar que sepan que les voy a ir a decir en su cara que son unos cobardes. A mí no me tendrán que explicar, le tendrán que explicar al país y le tendrán que explicar a los ciudadanos por qué”, agregó en esa radio.

Kharla Chávez, asambleísta de Alianza PAIS y presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, tras expresar su rechazo a esas palabras, consideró que denotan “desesperación” por parte del funcionario.

Le recordó que fue esta misma Asamblea la que el pasado 9 de marzo destituyó a su expresidente, José Serrano, y dispuso llevar a juicio político al Fiscal por haber difundido, sin judicializar, un audio de una conversación telefónica entre Serrano y el excontralor Carlos Pólit, para denunciar un complot en su contra.

“Nosotros hemos valorado objetivamente y sesudamente las pruebas de cargo y que estas sean útiles, pertinentes y conducentes y que guarden relación con el motivo del juicio político”, remarcó Chávez.

Mientras, Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, emplazó a Baca Mancheno a que se defienda “en los términos que señala la Constitución porque lo que menos existe en la Asamblea es un conjunto de miedosos”.

La presidenta, Elizabeth Cabezas, y los jefes de bancada enviaron una carta al Fiscal en la cual le solicitan que remita toda la información relacionada con sus declaraciones.

Para que el Fiscal sea cesado se requieren 70 votos y hasta ayer los de los bloques del PSC, de CREO, de SUMA y de la Bancada de Integración Nacional (BIN) eran los únicos que estaban asegurados. En total, las fuerzas de la oposición suman 58 curules, aunque hasta la tarde indicaban que solo les faltaba nueve ese objetivo.

Esto se convertirá, entonces, en una ‘lotería’. “Después de la votación se sabrá quiénes, fueron presionados”, apuntó Torres.

Aunque Karla Chávez aseguró que en la bancada de los 44 legisladores de Alianza PAIS y sus aliados “la mayoría está a favor de la censura”, eso está por verse, pues había quienes se mostraban indecisos, como Daniel Mendoza, coordinador del bloque.

Desde el bloque correísta, Marcela Aguiñaga manifestó que el debate debe centrarse en los elementos “más allá de los afectos o desafectos hacia el Fiscal”.

