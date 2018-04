1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Abril 2018

“Ha existido cabildeo al interior de la Asamblea Nacional para tratar de que no se censure y destituya al Fiscal General Carlos Baca mediante juicio político”, dijo la legisladora de CREO, Ana Galarza en Sonorama y Canal UNO.

Galarza dijo que la una de las legisladoras que ha tratado de convencer con distintos argumentos a sus compañeros para que no se destituya al fiscal Baca es Silvia Salgado quien no está de acuerdo con la censura del funcionario.

La asambleísta de CREO , aseguró que “varios compañeros asambleísta le manifestaron que han tenido una reunión con Juan Sebastián Roldán secretario particular del Presidente Moreno, quien ha argumentado que el Fiscal Baca no debería ser censurado y destituido en el pleno de la Asamblea, lo que demuestra que el jefe de Estado no tendría interés en que esto suceda, sin perjuicio de que el Fiscal pueda ser separado del cargo por el Consejo de Participación transitorio.