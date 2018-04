El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Abril 2018

Para el 11 de mayo quedó postergada la audiencia preparatoria de juicio prevista para las 14:30 de hoy en el caso de los tres detenidos en Mataje, Esmeraldas, quienes eran exigidos por alias Guacho para liberar al equipo periodístico de diario El Comercio.

En la resolución de aplazamiento, notificada ayer a las 11:49, el juez de la unidad judicial civil de San Lorenzo se justificó en que debido a que tiene encargos de otros despachos judiciales y turno en la Unidad de Delitos Flagrantes esta semana le resulta imposible movilizarse a Esmeraldas y cumplir con la audiencia preparatoria de juicio en contra de los procesados Patrocinio C. P., James C. A., Fernando M. C. y Diego T. V..

Sobre Fernando M. C. pesa una orden de captura, mientras que el ecuatoriano Patrocinio C. P. y los colombianos James C. A. y Diego T. V. están en la penitenciaría de Esmeraldas tras ser detenidos por agentes policiales el 12 de enero en el operativo Impacto 13.

Esta actuación, según el boletín del Ministerio del Interior, tenía “como objetivo neutralizar las actividades delictivas del GAOR (Grupo Armado Organizado Residual), que es liderado por alias Guacho.

Como parte de ese operativo se allanó una vivienda en la que se encontraron 3 armas de fuego, 370 cartuchos de diferente calibre, 4 alimentadoras y 2 granadas. “Este armamento sería utilizado por este grupo delictivo en el despliegue de acciones violentas y criminales en la frontera colombo-ecuatoriana relacionadas a la extorsión y al control de cultivos de coca sobre el lado colombiano”, señala el escrito.

En el proceso consta la versión del ecuatoriano, quien señala que no conoce a los otros dos detenidos, supuestamente amigos de su cuñado Malaba.

Patrocinio C. P. solicitó sin éxito que se le aplique una audiencia de procedimiento abreviado, mecanismo que se utiliza una vez que el acusado admite su participación en la infracción y que permite suspender el proceso a cambio de condiciones que de cumplirse terminarían la pena. James y Diego hicieron el mismo pedido judicial la semana pasada.

Entre las gestiones para la liberación del equipo periodístico, el jefe de la Unidad Antisecuestro, Polivio Vinueza, indicó que el 7 de abril se envió a Guacho un video en el que uno de los detenidos le informaba sobre la intención que había de liberarlo. “El Gobierno nos está ayudando muchísimo con el procedimiento y todo eso. Y nos van a liberar lo más pronto posible”, dijo el aprehendido.

El presidente Lenín Moreno anunció el viernes la creación de un organismo especializado para “garantizar la seguridad de jueces y fiscales”. (I)

Fuente: El Universo