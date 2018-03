1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Publicado el Miércoles, 28 Marzo 2018

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, preside este miércoles el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) para analizar el deterioro de la situación en la frontera con Colombia, tras el secuestro de un equipo periodístico y varias agresiones contra fuerzas de seguridad.

El jefe de Estado hizo fuertes críticas sobre la situación de la frontera norte de Ecuador con Colombia, específicamente contra la gestión de su antecesor Rafael Correa.

"La permisividad es la que ha permitido que esto ocurra, claro el momento en que uno permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que ellos hagan lo que les da la gana", manifestó el primer mandatario.

Asimismo, habló de falta de equipamiento para afrontar los continuos ataques y emprender acciones en la zona caliente en Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

"No podíamos bajo ninguna circunstancia haber mermado la operatividad de las Fuerzas Armadas; en primer lugar, no dotándoles del armamento necesario para ello; en segundo lugar, la compra de helicópteros que se caían, de radares que no funcionaban, de aviones viejos que como sabemos cuestan más sus reparaciones, etc. Todo eso ha mermado la operatividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía".

La reunión se instaló en el Palacio Carondelet, y en ella participan representantes del Cosepe, que integra a una decena de miembros, entre ellos, la vicepresidenta, María Vicuña; la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas; ministros de Defensa y del Interior, César Navas y Patricio Zambrano; la canciller, María Fernanda Espinosa y otros responsables de coordinar los aparatos de seguridad del Estado.

A la cita, en su inicio se escuchó en el trasfondo música proveniente de la Catedral, donde se desarrolla una ceremonia especial por Semana Santa. (J/R)