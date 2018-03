Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Jueves, 22 Marzo 2018

El presidente Lenín Moreno no cumple ni un año en el cargo y dos organizaciones políticas hablan de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2021. Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, fue el primero en confirmar su tercera candidatura. Mientras que ayer, el alcalde y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, anunció que la organización tendrá un aspirante, sin mencionar nombres, para las mismas elecciones.

Adelantarse a estos anuncios, cuando todas las organizaciones políticas deberían estar concentradas en las elecciones de autoridades locales del 2019, tiene una explicación. El analista y consultor político guayaquileño, Oswaldo Moreno, cree que puede responder a una estrategia para causar expectativa. “Nebot ha sabido manejar ese factor. Mucho tiempo ha tenido esa expectativa de que si es o no es (el candidato presidencial socialcristiano) e igual se mantiene. En el caso de Lasso creo que debería saber manejar mejor esa expectativa y hacerse extrañar un poco más”.

No obstante, considera el experto, que no dejan de ser anuncios anticipados que llegan a una sociedad “vulnerable” y “débil” como para poder determinar aún lo que pueda suceder desde esta fecha hasta las próximas elecciones presidenciales, más aún a un poco más de un año de celebrar los comicios seccionales “que podrían generar nuevos liderazgos nacionales”.

Una de las incógnitas que toma fuerza con este anuncio es si el alcalde Nebot tomará o no la bandera de la candidatura presidencial socialcristiana. Al interior del partido, algunos dirigentes guardan la esperanza de que lo haga. Vicente Taiano, legislador y presidente del PSC en Guayas, es uno de ellos aunque sabe que la decisión final recae en el propio Nebot. No obstante, no desmerece la presión que pueda ejercer la dirigencia y militancia para animarlo a tomar una decisión positiva. “Nuestro respaldo y deseo que sea candidato existirá siempre mientras tenga la posibilidad de hacerlo”.

El alcalde, de momento, no ha dado ninguna pista clara sobre si su intención es aceptar o no la candidatura presidencial, ni tampoco de quién podría llevar esa batuta. Y la pista que lanzó ayer tampoco ayuda mucho: “será un hombre o una mujer”.

Al 2019

El único virtual candidato oficial a la Alcaldía de Guayaquil es Bolívar Rosero, por el Partido Sociedad Patriótica. Mientras que el Partido Social Cristiano lanzó dos precandidatas, Cynthia Viteri y Doménica Tabacchi. En octubre está previsto que la organización política presente a su candidata. Suenan otros nombres como el de Jimmy Jairala por el movimiento Centro Democrático.

Fuente: Expreso