La Hora de Quito

Jueves, 22 Marzo 2018

Otra herencia del correísmo que se viene abajo. La Corte Constitucional (CC) restituyó la obligatoriedad del Estado de aportar el 40% para las pensiones jubilares. Eliminó, además, el techo para las utilidades de los trabajadores privados y estableció otra vez la libertad sindical.

La sesión extraordinaria de la Corte se instaló a las 09:30 y fue reservada. Al final, pasado el mediodía, solo se informó, a través de un escueto comunicado de dos líneas, que se habían aceptado las demandas de inconstitucionalidad que existían en estas materias.

En su última cadena, el presidente, Lenín Moreno, había puesto optimismo sobre estos temas, cuando dijo que esperaba que la resolución que emita la Corte restituyera los derechos de los trabajadores a las utilidades y el aporte del Estado al Seguro Social.

El constitucionalista Rafael Oyarte, miembro del colectivo ‘Si te pasa a ti’, ve con satisfacción la resolución, aunque dijo que la Corte ha hecho lo que tenía que hacer, con tardanza. “Ha cumplido con su deber de resguardar la Constitución. Lamentablemente, no lo han hecho por iniciativa propia”, agregó el profesional.

Dijo que lo positivo es que en abril los trabajadores ya van a recibir sus utilidades completas y deberán regresar los aportes estatales para financiar las pensiones jubilares del IESS.

De su parte, el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, dijo que este reconocimiento de los derechos de los trabajadores no puede servir como argumento para viabilizar un paquetazo. “Si ese fuera el caso, de eliminar el subsidio al gas o incrementar el precio de los combustibles, el Gobierno tendrá como respuesta la movilización de los trabajadores”, advirtió.

Adelantó que si la resolución del aporte estatal no es retroactiva, se pone en riesgo la recuperación de 3.800 millones de dólares que se dejó de aportar desde 2015, por decisión de Correa.

Preparatoria oficial

En efecto, para abril, el pago de utilidades ya no considerará un límite. El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, explicó que, con la decisión de la Corte, las empresas tendrían tiempo suficiente para aplicarla este año. Aclaró que la resolución no tiene carácter retroactivo, por lo que no aplicaría al pago de utilidades realizado el año pasado.

Con esto, dijo el Ministro, ya no cabrían las reformas a la Ley actualmente en manos de la Asamblea Nacional. “La Corte ya declaró la inconstitucionalidad de los artículos impugnados”, manifestó.

La resolución fue celebrada por diferentes centrales sindicales. Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), celebró la decisión. “No tenemos ningún reparo en reconocer al actual Gobierno y al Ministro de Trabajo por hacer lo que tenía que hacerse para tomar la decisión”, dijo. “No es un triunfo del sector, ni de un central sindical, sino de todos”.

Ledesma felicitó también a los frentes de trabajadores. “Este es su triunfo. Hoy se hace justicia a las familias ecuatorianas. Firmamos este acuerdo ministerial por los trabajadores, por sus familias, por la defensa de los derechos laborales. Felicitamos la decisión de la Corte Constitucional”, manifestó, en rueda de prensa.

El presidente, Lenín Moreno, también reaccionó usando su cuenta de Twitter: “La Corte Constitucional ha mostrado sensibilidad con las demandas de los trabajadores. Felicitaciones a los trabajadores por su constancia y tesón”.

