Detalles Publicado el Viernes, 09 Febrero 2018

Previa a la reunión que el contralor Pablo Celi mantuvo con los integrantes del Foro Económico, el funcionario ofreció datos sobre los exámenes especiales que realiza a Yachay.

El funcionario contó que la entidad que lidera inició en total 14 exámenes, 10 para la empresa pública Yachay y los restantes a la universidad llamada Yachay Tech. Celi incluso visitó el lugar ubicado en Urcuquí (Imbabura).

Previamente, el Gobierno denunció irregularidades en el centro de estudios como obras inacabadas o mal hechas, además de que nunca existió una anunciada inversión de $ 3.000 millones para instalar una fábrica de autos eléctricos.

Celi reveló que dos exámenes ya han concluido. En el caso de Yachay Tech se hallaron pagos indebidos referentes a viáticos, lo mismo ocurre en la contratación de personal y laboratorios.

Las mayores irregularidades se detectaron en Yachay EP. “El examen evidenció un conjunto de irregularidades como retrasos en la ejecución de obras, procesos contractuales que no siguieron las normas, el no cobro de multas por incumplimiento de los contratistas, pagos en exceso, arrendamientos no justificados de locales e incluso la no implementación de productos recibidos por consultorías”, explicó el funcionario. Aclaró que el examen aún no establece sanciones.

Examen a la Secom

El contralor también informó sobre un examen especial realizado a los enlaces ciudadanos que realizaba el expresidente Rafael Correa y que se conocen como sabatinas.

Celi confirmó la existencia de una investigación con indicios de responsabilidad penal que ya fue enviada a la Fiscalía. “Esto tiene que ver con contrataciones no justificadas, con productos no recibidos en la forma adecuada e incluso con falsificaciones de documentos”.

Como el documento ya se encuentra en la Fiscalía, Celi prefirió no citar el nombre de los exfuncionarios involucrados o las circunstancias de las irregularidades. Pero advirtió que esta es apenas una de las comprobaciones efectuadas a la Secretaría de Comunicación (Secom).

La semana pasada se filtró un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que detectó anomalías en los patrimonios de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado.

Ambos manejaron, en distintos periodos durante el mandato anterior, la Secretaría de Comunicación. (El Telégrafo)