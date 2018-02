Expreso de Guayaquil

Miércoles, 07 Febrero 2018

Lluvia de nombres. Las organizaciones sociales, frentes de ciudadanos y gremios de profesionales ‘cocinan’ las listas de sus representantes que, a su criterio, deberían ocupar uno de los siete cupos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

El presidente Lenín Moreno, en su último informe semanal de todos los lunes, abrió la puerta a recibir los nombres de hombres y mujeres para conformar las siete ternas que deberá enviar a la Asamblea Nacional.

El Pueblo Montuvio del Ecuador, por ejemplo, aún está analizando los nombres que presentará al primer mandatario, comenta a EXPRESO Manuel Gonzaga, presidente de la organización social. “Máximo este viernes vamos a enviar los nombres... Será gente dentro del proceso, fundadores, hombres y mujeres probas sin vínculos políticos”, precisa.

Este próximo viernes en Manabí, la Central Unitaria de Trabajadores también mantendrá una reunión ampliada para escoger un único nombre y ponerlo a consideración de Moreno. Oswaldo Chica, presidente del gremio laboral afín al morenismo, cree que su precandidato debe surgir de la clase trabajadora y “tener una imagen impecable”. “Tenemos muy buenos elementos y escogeremos al mejor de todos”, dice.

La Federación Médica Ecuatoriana dejará la decisión para la próxima semana. El directorio nacional tiene previsto un encuentro en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el que su presidente, José Eras, planteará el tema para el debate interno. “Un médico en esta instancia de control sería interesante... con el derecho que nos asiste vamos a analizarlo”, expresa Eras a este Diario, al mismo tiempo que precisa que no tienen nombres planteados.

La población LGBTI también baraja rostros para optar por un cupo en el Consejo. Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, comenta que la organización inició el debate del tema incluso antes del día de la votación. “Lo vemos como una oportunidad para los LGBTI que son consistentes con la política del Gobierno como aquellos que son disidentes con esas mismas políticas”, precisó la asambleísta alterna del ala correísta, quien manifestó durante la campaña su desacuerdo con algunas de las preguntas de la consulta.

Los primeros nombres para el Consejo transitorio surgieron días antes de la votación del pasado 4 de febrero. La asambleísta Mae Montaño y la Federación de Abogados del Ecuador lanzaron las primeras propuestas (ver apoyo). La Comisión Nacional Anticorrupción sumó ayer 13 precandidatos. Se trata de activistas, dirigentes indígenas, miembros de la misma comisión y académicos, entre ellos, Julio César Trujillo, Lourdes Tibán, León Roldós y Martha Roldós.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, se tomará entre el 7 y 8 de febrero para conversar con los dirigentes y proponer algunos nombres. Aclara que desde la organización no han surgido precandidatos, al conocer la lista de Anticorrupción en la que figuran algunos rostros de la comunidad. “Acabo de conocer que se han dado algunos nombres, pero no sé si desde el movimiento Pachakutik se han dado esos nombres, pero como Conaie no hemos decidido”, puntualiza.

El presidente a la Ecuarunari, Yaku Pérez, también es cauto y prefiere esperar a la decisión que tome su organización y la Conaie. Pero asegura que no se quedarán fuera de esta lluvia de nombres.

Algunos nombres

Federación de Abogados:

Cynthia Guerrero (jueza de la Corte Nacional de Justicia). Nicolás Castro Patiño (jurista). Carlos Cassanello (abogado).

Mae Montaño:

Gonzalo Silva (penalista). Solanda Goyes (activista feminista). Medardo Oleas (expresidente del Tribunal Supremo Electoral). Karla Escobar (abogada).

Comisión Anticorrupción:

Julio César Trujillo (coordinador de la Comisión). Enrique Ayala Mora (historiador). María Arboleda (miembro de la Comisión). Luis Macas (dirigente indígena). León Roldós (exvicepresidente). Martha Roldós (exasambleísta constituyente). Zobeida Aragundi (Foro de Abogadas). Andrea Rivera (exvocal ciudadana). Fernando Vega (miembro de la Comisión). Lourdes Tibán (exlegisladora). Germán Rojas (miembro de la Comisión). Enrique Galarza. Luis Reinoso.

Federación de Organizaciones LGBTI (nombres no oficiales):

Alejandra Pivaque (activista en Santa Elena). Arnaldo Macas (líder en Guayas). Germán Castillo (director de la Federación).

Transición

El Consejo sesiona a medio gas

Las excusas empezaron. Tres de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se excusaron de asistir a la sesión de ayer de este organismo.

Para su presidente, Raquel González, nada extraño ni relacionado con el triunfo del sí en la pregunta que ordena el cese de los miembros del Consejo. Los que sí sesionaron, aseguraron que continuarán en funciones hasta que se aplique la transición. Algunos ya piensan incluso en participar en nuevos concursos para ser funcionarios públicos.

