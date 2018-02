1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El asambleísta Ricardo Zambrano confirmó que habrá una reorganización en las mesas y dentro del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Precisó que es necesario hacer cambios en la Constitución. Está en su oficina de la Asamblea. En su escritorio reposan los documentos sobre la sede de Alianza PAIS (AP).

Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo de AP y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, conversó con EL TELÉGRAFO sobre los resultados de la consulta popular, la Asamblea y la situación del movimiento político.

¿Por qué perdió el Sí en Manabí, la tercera provincia más poblada del país?

Por el peso que ejerce el cantón Manta, es el segundo más poblado y allí el No ganó de manera contundente.

El tema se resume a una falta de compromiso de representantes de elección popular. Muchos cumplieron ya dos períodos y no hicieron campaña por el Sí.

Otros representantes del Ejecutivo dijeron que apoyaban el Sí, pero sus estructuras políticas hicieron campaña por el No. Por ejemplo, Javier Mendoza, casado con una concejal del movimiento Unidad Primero. Otro ejemplo, Vicente Veliz, presidente del Comité de Reconstrucción, tenía su estructura política activada por el No. Esas ambivalencias confunden al electorado.

¿El anuncio del Ministro de Finanzas de haber tomado $ 300 millones destinados a la reconstrucción, acaso también influyó en el ánimo de la población?

El tema de la reconstrucción es una explicación al triunfo del No. Manabí valora la infraestructura que se hizo por el terremoto, financiada a través de la Ley de Solidaridad, pero cuestiona la falta de información: ¿cómo se priorizaron las obras y cuáles son los montos? Los que hicieron la campaña por el No sacaron provecho de esa situación.

¿Qué piensa de la creación de una comisión ocasional para tratar los temas inmediatos de la consulta popular?

Es oportuno tener esa comisión. Los resultados de la consulta exigen que la Asamblea haga cambios en la Constitución y en las leyes. También es importante que la comisión se enfoque en garantizar algunos procesos. Por ejemplo, la designación de 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

No podemos darnos el lujo de fallar en la elección de esos vocales. Soledad Buendía dijo que el mandato popular de la consulta debe pasar por la Asamblea y tener votación porque de lo contrario no es aplicable... La Función Legislativa debe implementar los cambios y procesar el mandato del pueblo ecuatoriano, pero no necesita votar para ratificar eso. Puede haber votación para normar el proceso de transición del Consejo de Participación.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo que el Gobierno propondrá una nueva Ley de Plusvalía. Pero la consulta derogó esa norma... La pregunta 6 plantea la derogación de la Ley de la Plusvalía.

Pero eso no significa que en el futuro podamos crear una nueva para regular la especulación en la compra y venta de inmuebles. No estamos apurados, eso sería bienvenido. Pero no podemos construir una norma como la actual que, de manera discrecional, levantó un porcentaje para gravar la ganancia extraordinaria. Desde su concepción estuvo mal planteada.

¿Habrá cambios en el gabinete? Se especula que aún hay ministros afines al Gobierno anterior...

Más que eso, es necesario afianzar el modelo político económico que permita hacer los cambios para viabilizar un país, con un bajo nivel de ingresos por petróleo. Los nombres deben vincularse en función del modelo, no al revés. Hay que crear ese modelo.

¿Qué pasará en la Asamblea? ¿necesitan conformar una nueva mayoría?

Llevar a cabo una agenda legislativa significa tener los votos necesarios para ello. Por eso, es importante que logremos de una u otra manera tener esos votos, es decir, una mayoría, constituida por nosotros y las otras organizaciones. Sin embargo, no vamos a entrar en la lógica de toma y daca.

Es decir, quienes quieran estar con nuestras propuestas serán bienvenidos, si se mantienen en la línea del Estado incluyente y equitativo. No estaremos en el maniqueísmo ni manoseo político.

La oposición quiere presidencias y vicepresidencias de las comisiones, así como participación en territorios.

Tendremos nuevas representaciones en las comisiones. No se puede fortalecer un plan de Gobierno si quienes presiden las comisiones no están de acuerdo con ello. Pero no podemos dar espacios de representaciones de carteras del Estado en territorios. Eso sería supeditarnos a las presiones de los demás. Ya hubo conversaciones, algunos asambleístas quieren un Gobierno más amplio y que demos soluciones a los colectivos que representan.

¿Prevén sacar de la presidencia de las comisiones a asambleístas afines al correísmo?

Es imposible llevar a cabo una agenda legislativa con ellos. Veremos en derecho cómo solucionar todo. Hay que sumar voces para cambiar las presidencias. Necesitamos la revisión de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

¿Esos puestos como titulares de las comisiones serían para el Bloque de Integración Nacional (BIN), SUMA o asambleístas morenistas?

Para cualquiera que esté por fortalecer la construcción del Estado y el plan de gobierno del Presidente de la República.

¿Qué pasará con el futuro de Alianza PAIS?

El plan es darle mayor legitimidad. Es importante que los ciudadanos sientan que PAIS es un foro de convergencia, el espacio para que el ciudadano exprese sus demandas y observe que las políticas públicas en territorio dan resultado. Otro desafío es que la gente se engrane alrededor de un proyecto, de un manifiesto ideológico.

