Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

Un ecuatoriano de 22 años y con antecedentes policiales ha sido detenido por las autoridades españolas por haber presuntamente cometido varias agresiones sexuales contra mujeres en el metro de Madrid, según trascendió este martes.

Los investigadores que han perseguido durante casi un año y finalmente detenido al agresor sexual que actuaba en el Metro de Opañel, del distrito madrileño de Carabanchel, creen que era realmente peligroso y tenía intenciones de actuar cada vez más.

No se descarta que haya más víctimas, aunque por ahora no consta.

Fuentes de la investigación se han referido así a la detención del joven de 22 años en diciembre, aunque el arresto ha trascendido este miércoles, por violar a una joven y agredir sexualmente a otras cuatro entre febrero y junio de 2017 en ese punto de la capital, situado a solo a cinco minutos andando de su casa.

Los primeros ataques tuvieron lugar una mañana de febrero, cuando presuntamente abordó a una joven mayor de edad sobre las siete de la mañana y logró violarla, y solo media hora después atacó a otra de 15 años.

A principios de marzo volvió a perpetrar dos agresiones en la misma noche: una a las 01:40 horas, cuando abordó a una joven de 20 años, y otra cinco horas después, sobre las 06:45, momento en el que atacó a una chica de 19.

La última víctima, de solo 13 años, fue interceptada un día de junio pasadas las siete y media de la mañana.

"No te gires, no me mires, que si no te mato", es una de las frases que dijo a las jóvenes, a las que sorprendía por la espalda tras salir del Metro, aprovechando la oscuridad y la falta de viandantes.

En ocasiones casi las asfixiaba para tirarlas al suelo y poder abusar de ellas, y si le miraban las amenazaba de muerte. También a veces les robaba.

La Unidad de Mujer y Familia (UFAM), responsable de la investigación en Madrid, cree que podría haber alguna víctima más y que la detención podría animar a que haya más denuncias.

El arrestado es un hombre de origen ecuatoriano, que cuenta con antecedentes policiales, pero no por agresiones sexuales, y que ingresó en prisión tras su arresto. (Madrid/EFE)