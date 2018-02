1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Febrero 2018

La socióloga Carol Murillo, columnista de diario El Telégrafo, al comentar los resultados de la consulta popular en donde el Sí, en las siete preguntas, obtuvo un amplio apoyo electoral, manifestó que el 35 % que obtuvo el No, que era la propuesta del exmandatario Rafael Correa, no es una cifra menor y en condiciones adversas, "él (Correa) políticamente no está muerto', porque puede ser candidato a alcalde, prefecto, etc.

"Y tan es así que no está muerto que su discurso tiene una influencia gigantesca en el país". A mí -dijo Murillo no le preocupa que Correa esté vivo o muerto políticamente, me preocupa la debilidad o supuesta fortaleza del presidente actual".

Y agrega que no cree que los resultados le hayan dado fortaleza al mandatario. "Se ha convertido en un rehén de la vieja partidocracia", apostilló.

Carol Murillo, identificada con el discurso correísta, dijo que la votación (36 %) que obtuvo el No es "absolutamente de Correa, es un voto duro de Correa". (Radio Majestad)