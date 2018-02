1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 01 Febrero 2018

El manejo económico que existió en los medios públicos en la última década y las declaraciones del exlegislador de Alianza PAIS, Raúl Patiño, quien dijo conocía de sobreprecios en obras y que tenían prohibido fiscalizar en la Asamblea, son los dos temas relacionados al Gobierno anterior sobre los cuales el fiscal general Carlos Baca confirmó que existen abiertas investigaciones previas.

La información se hizo pública un día después de que Fiscalía abrió una investigación previa sobre un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico que contendría un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas relacionado a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, ambos exministros y secretarios en el Gobierno de Rafael Correa.

Horas antes, la noticia de que se abrieron investigaciones en Fiscalía respecto al tema de los medios públicos y las declaraciones en un video de Raúl Patiño la dio Marcelo Dueñas, abogado de César Monge y Ana Galarza, presidente nacional y asambleísta del movimiento CREO, respectivamente, quienes denunciaron estos hechos en Fiscalía.

Dueñas explicó que también se le habría notificado la apertura de una investigación previa respecto a lo dicho en un audio por Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de la República, sobre la supuesta existencia de un manejo de resultados electorales, del conocimiento de hechos en los que estaba involucrado Jorge Glas, entre otros.

Baca dijo que desconocía si se ha abierto una investigación sobre el caso Mangas, pero no descartó que se la abra si los hechos llegan a constituir una infracción. Dueñas no solo aseguró que el proceso está abierto y que fue denunciado por Monge y Homero Castanier, dirigente y asambleísta de CREO, respectivamente, sino que incluso sería el fiscal Fabián Salazar quien estaría a cargo del caso.

Los denunciantes no solo han solicitado se les informe de los avances de las investigaciones, sino también han insistido para que de manera inmediata se den diligencias como la convocatoria a rendir versión del expresidente Rafael Correa, dentro del caso que indaga un supuesto mal manejo de los medios públicos, en la década pasada.

Además, Baca informó que de oficio se ha abierto una investigación previa sobre lo ocurrido en Quinindé, provincia de Esmeraldas, en los exteriores de una radio en la que el exmandatario Correa daba una entrevista. La indagación estaría dirigida directamente por la Fiscalía Provincial de Esmeraldas.

"Se están haciendo diligencias sobre los hechos y me parece que hay un tema que va mucho más allá de violencia simple. Hay que analizarlo con más profundidad", dijo Baca.

Comparecencia en caso Petrochina

Finalmente, ante la pregunta de qué pasaría si el presidente Correa no acude el próximo lunes 5 de febrero a la Fiscalía rendir su versión del caso Petrochina, el fiscal general prefirió no adelantar comentarios a cuáles son las medidas o qué deberían hacerse en el caso de no comparecer.

Baca resaltó que la versión que rinde una persona es libre y voluntaria, pero apuntó que para él lo importante en este momento de la investigación es escuchar y recibir la versión del expresidente Rafael Correa.

"Hay una disposición dentro de la investigación fiscal y tendrá que cumplirse, esa es la única realidad que tenemos el día de hoy. Si en el momento que ha sido convocado el expresidente (Correa) no comparece también tendremos que ver en ese momento cuál es la realidad y por qué no comparece y ahí se tendrá que señalar nuevos días y tendrá que hacerse dentro de la investigación", concluyó.

