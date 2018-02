1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Febrero 2018

El Vicepresidente de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Edwin Jarrín, calificó como golpe de Estado a la pregunta 3 de la consulta popular que cesa en funciones a los actuales miembros del organismo y crea un Consejo Transitorio que asuma sus funciones con potestad para evaluar el desempeño de las autoridades de control y anticipar la terminación de sus periodos.

“Es un golpe de Estado porque cesarnos en funciones es ilegal, la única forma constitucional es a través de un juicio político, y ahí tendremos derecho a defendernos”, dijo en entrevista con Andes y añadió que según el articulo 205 de la Carta Política, la Asamblea no podrá designar a autoridades de la Función de Transparencia y Control Social.

Expresó que el Consejo Transitorio tendrá potestad de destituir a los integrantes del Consejo Electoral, los jueces y juezas del Contencioso Electoral, los vocales del Consejo de la Judicatura, Defensor Público, Fiscal del Estado, al Contralor, Defensor del Pueblo, y a los superintendentes.

Jarrín manifestó que a su criterio la consulta carece del análisis de constitucionalidad, “creo que ese elemento deslegitima de alguna manera la consulta, porque lo dice con claridad el artículo 104 de la Constitución: que no habrá consulta popular sin el análisis de constitucionalidad” indicó.

Sostuvo, además, que si gana el sí, los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán ser elegido por voto popular. En este caso, dijo que podrían presentarse cualquier cantidad de candidatos y, por tanto, constituirá un proceso oneroso para el Estado.

Si son 5.000, por ejemplo, cada candidato podrá gastar 1.8 millones para su campaña, es decir 15 centavos de dólar por cada ciudadano que consta en el padrón electoral, según señala la Ley; y considerando que el Estado aporta con el 30%, debería asignar 600 mil dólares por cada candidato. "Esa campaña costaría 3.000 millones de dólares, totalmente inviable”, remarcó.

Negó que su objetivo sea defender su cargo. “Si estaría defendiendo un puesto estaría e n silencio, esa es la forma de mantener un puesto, incluso a la espera de que me ofrezcan otro espacio”, aseguró.

Anunció que si gana el No renunciará al siguiente día, pero si triunfa el Sï, se mantendrá hasta recibir la notificación del cese de funciones y, luego el Estado tendrá que seguirle un juicio de repetición, “porque saben que lo que están haciendo es ilegal”.

Jarrín comentó que presentaron su reclamo a varias instancias nacionales y posteriormente solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pida a la Corte Interamericana que emita medidas provisionales y detenga la consulta.

La Comisión envió varias preguntas al Estado ecuatoriano, entre ellas, ¿porqué el Ejecutivo consideró como dictamen favorable la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la consulta popular?, ¿Por qué el referéndum propone la terminación de labores anticipadas del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?, ¿Cuáles son los medios de impugnación que ofrece el Estado a los miembros del CPCCS al terminar sus labores anticipadas?, ¿Qué características tendría el nuevo consejo transitorio y cuáles serían sus funciones?.

Respecto a la pregunta 2 de la consulta popular, que menciona que para garantizar el principio de alternabilidad, todas las autoridades de elección popular pueden ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, dejando sin efecto la enmienda constitucional de 2005 que permitía la reelección indefinida; Jarrín apuntó que los derechos no son retroactivos, y que es la ciudadanía quien debe decidir si quiere alternar o no, “el alcalde de Quito perdió, la gente le dijo no, al alcalde de Cuenca le pasó exactamente lo mismo”.

Consideró que todos los expresidentes podrían postularse a la presidencia de la República menos uno, ese uno es Rafael Correa, y la consulta en esa pregunta es dedicada exclusivamente a él”, manifestó. (Andes)