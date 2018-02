1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Febrero 2018

El secretario de la Gestión de la Política de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó este miércoles que la consulta popular y referéndum convocados por el gobierno de Lenín Moreno es resultado de los diálogos sostenidos con diversos sectores y afirmó que hicieron todos los procedimientos que manda la Constitución.

Entre otros temas de la actualidad nacional, Carvajal se refirió en el programa 'Frente a los Medios' de la televisión pública al proceso que realizará el próximo domingo en este país andino, donde más de 13 millones de ciudadanos deberán responder en las urnas respecto a la eliminación de la minería metálica, de la reelección indefinida y de la llamada Ley de Plusvalía; además podrán decidir para ampliar la zona intangible del Yasuní, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y sobre la denominada 'muerte civil' para que ningún funcionario sancionado por corrupción vuelva a ocupar un puesto.

Andes reproduce el contenido de la entrevista a continuación:

Mariuxi Mosquera: ¿Cree usted que de aprobarse la consulta popular y referédum este domingo se puede marcar una hoja de ruta clara, tanto para el mandato nacional, para la Asamblea Nacional como para las funciones del Estado?

La consulta popular es un derecho de la ciudadanía, la ciudadanía como los dueños legítimos del poder político, tiene todo el derecho de ser consultado las veces que sean necesarias y el gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno propuso esta consulta para varios temas, unos implicarán la modificación de la Constitución y otros modificaciones legales, que también se han cuestionado que por qué las modificaciones legales. Igual que se hizo en el 2011 también modificaciones constitucionales, vía referéndum, modificaciones legales vía consulta popular.

Hicimos todos los procedimientos que manda la Constitución. Se esperó que la Corte Constitucional haga las revisiones pero la Corte Constitucional, como el país sabe, se demoró más de 57 días, y por eso es que el presidente de la República protegiendo el derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado, lo envió al Consejo Nacional Electoral. Lo mismo que se hizo años atrás con el presidente (Rafael) Correa a propósito de la consulta en La Concordia. La diferencia es que el presidente Moreno esperó como 20 días más que lo que esperó el presidente Correa. (…) Se cumplieron los plazos. La norma es clara. Son 20 días de término.

Mariuxi Mosquera: ¿De alguna manera hubo cierto temor de que se modificaran desde la CC el contenido de estas preguntas?

Nosotros habríamos esperado que la CC pueda actuar con mayor celeridad en el caso de las juezas ponentes y que se puedan hacer todas las precisiones o todas las modulaciones que estime convenientes. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad y de la Constitución, y hemos cumplido con todos los procedimientos y hemos hecho respetar el derecho de los ecuatorianos a ser consultados dentro del marco constitucional.

Giovanna Tassi: Mi pregunta va respecto a este período de transición que estamos viviendo y que culmina, diría yo, con el proceso de la consulta popular. Muchos comentan que el gobierno del presidente Lenín Moreno se ha derechizado y que ha roto con el pasado para irse hacia un porvenir que no está muy claro. En este sentido podemos hablar de que hay una continuidad o que hay una ruptura completa con la gestión anterior.

-El programa que ganó las elecciones de abril es el de Alianza PAIS. En el gobierno nacional estamos muchísimos compañeros, compañeras que cumplimos funciones en el gobierno anterior o que fuimos legisladores y muchos que fuimos fundadores del proceso de AP. Hay continuidad en lo esencial de las políticas sociales para buscar equidad y solidaridad. Hay cambios en muchos temas políticos que son necesarios, comenzando con el reconocimiento de que podemos cometer errores, por lo tanto, alejándonos de esa posición en la que nunca se cometen errores que cuando hay problemas con la justicia se dice que hay persecución político, alejándonos de esa actitud de no sentarse a revisar con la ciudadanía los errores, a identificarlos y a corregirlos. Es propio de políticos democráticos saber reconocer los aciertos pero también saber reconocer los errores y enmendarlos y yo creo que eso es parte de la sana autocrítica que en todo proceso de transformación política debe existir. Cuando no hay autocrítica, cuando no hay crítica, cuando hay intolerancia a la opinión distinta, lo que hacemos es construir una burbuja donde aparentemente todo está bien y donde no todo está bien.

Nosotros creemos que hay que fortalecer las políticas sociales, de educación , de salud, hay que seguir construyendo un país respetuoso y solidario, pero por supuesto, y vamos a seguir en esa línea. Un país seguro, por supuesto, pero también creemos que hay que hacer esfuerzos por corregir los problemas que hemos detectado, por ejemplo en educación, en construcciones, hay que corregir el ambiente político en donde primó la confrontación, la agresividad, los ecuatorianos sabemos confrontar pero con argumentos, pero debemos desechar esa lógica política en donde todo es confrontación, acusación, violencia. Incluso en esta propia campaña han existido algunos actos de violencia, de agresiones contra el expresidente Correa que nosotros rechazamos. De agresiones en las redes sociales contra quienes somos parte del gobierno y contra nuestros asambleístas de AP. Esto creo que debemos superarlo por bien de la democracia, de la protección de una sociedad como la nuestra que siempre se ha caracterizado por ser respetuosa, amable, así somos los ecuatorianos y ecuatorianas y tenemos que recuperar ese espíritu también en la política, rechazando toda forma de agresión en redes sociales, en el manejo de las diferencias, en el irrespeto a las diferencias y obviamente también toda forma de agresión física.

Mariuxi Mosquera: Usted hablaba también de un tema que es muy importante en cuanto a la situación económica de nuestro país, que es muy compleja. Recuerdo que se alcanzaron picos muy altos en el 2015, en el 2016. Esta consulta popular, como se dice quizás dará un segundo aire a la forma en que se va a manejar precisamente todo el desarrollo económico?

El gobierno nacional a través del presidente de la República ha manifestado varias veces que la situación económica, sobre todo lo situación fiscal es complicada. Tenemos una deuda externa muy importante que hay que pagarla, que hay que cumplir los plazos. Tenemos deudas internas importantes, tenemos procesos judiciales internacionales en marcha que pudieran tener un impacto en la economía, pero, sin embargo, el país ha tenido los últimos meses estabilidad, ha tenido inclusive un nivel de crecimiento económico reconocido por organismos internacionales, muy importante. Las ventas han tenido un crecimiento sostenido. Esto da muestra de que a pesar de las dificultades del contexto económico, se puede avanzar. ¿Por qué se avanza?, porque hay un ambiente de respeto, porque hay un ambiente de tolerancia y un ambiente que genera confianza. Cuando hay confianza hay inversión.

Una muestra de esto es la presencia de un grupo muy importante de inversionistas extranjeros en Manabí, en la ciudad de Manta, para trabajar conjuntamente con el gobierno en las posibilidades de inversión de la refinería de lo que antes se llamaba la refinería del Pacífico y que ahora la llamamos la refinería de Manabí, en honor a esa provincia pero también para desligarnos de una historia poca clara, por lo menos poco clara, en la llamada refinería del Pacífico. Entonces la presencia de inversionistas extranjeros , creo yo que es una muestra de estas nuevas circunstancias en donde la confianza va a ser un elemento fundamental para que lleguen no solamente inversionistas extranjeros sino también nacionales, que los ecuatorianos que tienen su dinero en el exterior, en Panamá, en Miami, puedan venir al país, una vez que por ejemplo tengamos superada por vía consulta la llamada Ley de Plusvalía, esto va a ser un estímulo para la inversión nuevamente en el sector de la construcción que genera trabajo para arquitectos, para ingenieros, para carpinteros, para grafiteros que mueve el negocio de las ferreterías, y esto no significa dejar de trabajar sobre el control a los especuladores del suelo. Lo que pasa es que la ley que se aprobó no resuelve ni la especulación, pero tampoco la generación de empleo, que hoy por hoy es el principal problema de los ecuatorianos, cómo generamos empleo. Con confianza que atraiga inversiones. ¿Cómo generamos empleos?: con políticas públicas que promuevan no solamente la inversión del Estado, sino la inversión privada. Con seguridad, con tranquilidad, en un ambiente de respeto a las normas constitucionales y legales.

Marco Antonio Bravo: En este período de transición han existido continuidades, ajustes, y, sin dudas, quiebres fundamentales en lo político. Usted considera que la ruptura absoluta con el expresidente Correa es el principal quiebre que ha llevado sin duda a la consulta popular y a otras decisiones políticas del gobierno?

-Siempre a lo interno nos preguntamos por qué el expresidente Correa comenzó con una confrontación tan ácida contra el presidente Lenín Moreno desde los primeros 15 días en que este se instaló en el gobierno y que fue pública y abierta desde fines del mes de junio. ¿Qué se argumentó?: que el presidente Lenín Moreno había hecho pactos con el PRE y con el sector de Bucaram, lo cual no es cierto, y como ejemplo se tomó el nombramiento de dos personas que parece que en CNEL que supuestamente eran afiliados al partido del expresidente (Abdalá) Bucaram, sin considerar inclusive que algunas de esas personas trabajaron en el propio gobierno del expresidente Correa, pero eso fue un pretexto para justificar una ruptura y luego han venido una serie de pretextos para justificar una supuesta traición. Nosotros decimos: ¿traición a quién?. ¿El retomar relaciones con organizaciones sociales, con las Centrales de trabajadores, es una traición?. ¿El retomar relaciones con las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades indígenas que vivieron en confrontación al menos desde el 2009 hasta el 2017 es una traición a los contenidos democráticos, es una traición el sentarse a discutir cómo avanzamos por ejemplo en la construcción de un Estado plurinacional?, ¿el sentarnos a discutir con los sectores empresariales, con las cooperativas y con la banca, para ver cómo enfrentamos la situación difícil que en la economía tiene el país pero sobre todo cómo generamos crédito productivo es una traición?, ¿traición a qué?, ¿el tener un ambiente de respeto político que deje atrás intolerancia o formas autoritarias de ejercicio de poder es una traición?, ¿traición a qué?. Yo estoy seguro que traición a la democracia, a criterios de construcción socialista, traición -evidentemente modernos y contemporáneos- son más más bien muestras de reafirmación de esos criterios. Nosotros hemos sido ni autoritarios, nunca, ni en nuestras concepciones, ni estatistas nunca, ni consideramos que debe primar un pensamiento único, nunca. Si es que alguien pensó que íbamos a continuar con algunos de esos aspectos pues se equivoca. Si es que alguien pensó que el presidente de la República iba a ser una especie de muñeco, de marioneta, que iba a ser manejado por los hilos de poder que se quedaron en el propio gobierno, se equivocan.

