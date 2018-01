1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 30 Enero 2018

Sin querer pronunciarse a favor o encontra de la pregunta 5 del referéndum del 4 de febrero, el presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental (Cigmipa), David Gallegos, consideró que la actividad minera se puede hacer "donde sea" siempre que se haga de manera técnica, responsable y controlada.

En entrevista con Andes, indicó que la pregunta no fue lo suficientemente analizada pues el espiritu de la prohibición limita incluso la exploración, pese a que no se llegue a la explotación.

La pregunta cinco de la consulta popular y referéndum señala: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?"

¿Es conveniente prohibir la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

Nuestro criterio es en función del país, y en un análisis que hemos hecho, la minería es factible hacerla. No quiero hacer un pronunciamiento de sí o no, queremos que piense la gente su respuesta, que analice la pregunta sobre la factibilidad o la prohibición.

Lo que nosotros creemos es que si hacemos minería profesional y técnicamente podemos desarrollarla donde sea. No queremos el daño que puede ocasionar una minería mal llevada, entonces hagamosla técnicamente y controlemos.

El país ha visto lo que pasado en Nambija (Zamora Chinchipe), en Zaruma (El Oro), en donde actualmente en pleno centro urbano se ven hundimientos, contaminación...

Esa no es minería, es gente que está extrayendo sin permisos, sin autorizaciones, sin respaldo de nada, ahí lo que falla es el control. Debajo de Quito estamos haciendo un metro, debajo de San Francisco, eso es minería, si lo hacemos bien es factible.

¿Cuál es la posición del Colegio de Ingenieros sobre la prohibición?

Es factible hacerlo técnicamente y con control, necesitamos que efectúen un control ambiental y técnico, que no lo dejen hacer como actualmente se permite hacer. Los mineros informales, los pequeños mineros no lo están haciendo bien.

Según organizaciones indígenas en la pregunta debió incluirse la prohibición de hacer minería en fuentes de agua, humedales y páramos ¿Qué opina?

Ecuador es rico no solo en humedales, si vemos un mapa hídrico no hay un punto donde no haya agua y si hacemos actividad minera estamos buscando en donde no intervenir, no dañar el agua. Eso es parte de desarrollar técnicamente y con responsabilidad ambiental, no contaminar, si usamos agua hay que reciclar y usarla en el menor porcentaje posible.

Ese es un criterio de personas que no entienden o no quieren entender los beneficios de la actividad minera que genera trabajo, divisas, encadenamientos, hospedajes, transporte. Todos tenemos un celular, por ejemplo, eso es minería. No entiendo a esas personas que dicen no a la minería y hacen uso de todo lo que viene de la actividad minera.

La minería es una actividad intrínseca que vino con el hombre, hacemos uso de tuberías que vienen de cobre o cerámica, eso también es minería.

Pero cómo garantizar que no exista impacto en una zona protegida, porque en la minería no se puede trabajar en un espacio reducido...

La pregunta no fue analizada en su totalidad, no se evaluó el alcance de esta pregunta que llega mucho más allá de la explotación. Supongamos en Quito tenemos un yacimiento, no lo vamos a explotar pero necesitamos conocer, eso es exploración, esa es una de las etapas que prohibiría la pregunta.

¿Cómo se podría hacer minería en una zona sensible?

Estamos haciendo minería en el parque Cotopaxi, hay minería que se hace técnicamente, se recupera las áreas y vuelven a ser naturales, hay espacios en donde se hace aprovechamiento de pómez. Una vez explotado y aprovechado vuelve a ser un suelo agrícola.

Hablando del Yasuní, no se podrían explotar recursos mineros en uno de los lugares más biodiversos del planeta.

Yo respeto lo que el pueblo diga, si el pueblo dice sí, respetaré, pero donde se haga minería que se haga de forma técnica, con control ambiental, socialmente responsable, nuestras autoridades que controlan la actividad no están trabajando bien, necesitamos más controles. Zaruma, es un mal ejemplo de la actividad minera.

En Zaruma hay hundimientos...

Qué pasa en Zaruma, por qué se está hundiendo. Primero fue un sitio en el que no estaba permitido hacer minería, era una zona de exclusión de Zaruma, quiénes permitieron esta actividad, son todas las autoridades desde locales hasta nacionales. Hace falta asesoramiento y capacitación sobre el tema.

Esto sucede porque la minería es vista como una una forma de generar recursos, sin control técnico.

En Zaruma salieron las empresas que explotaban, dejaron a los trabajadores que no son mineros y se hizo una explotación indiscriminada. (Andes)