1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 25 Enero 2018

En una cosa coincidieron los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico y Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y es que hay una demanda insatisfecha en el servicio de transporte público y hay que buscar una solución. La misma debe garantizar el derecho a la movilización y la seguridad de los ciudadanos.

Ese análisis lo hicieron en una reunión de la mesa, con el funcionario, en la que estudiaron las diferentes propuestas presentadas para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se abordaron los temas vinculados al transporte comunitario, tricimotos, furgonetas, taxis ejecutivos, escuelas de conducción, sanciones, licencias y multas.

Sobre el transporte comunitario, los parlamentarios plantearon que la ANT haga un estudio según las realidades de los sectores y, en esa misma medida, se planteen soluciones. Creen que hay alternativas, pero que las mismas deben centrarse en favor de los usuarios.

Según una propuesta legal, se pide incluir en la Ley una nueva modalidad de transporte alternativo, rural o comunitario. Al respecto, el representante de la ANT explicó que se está haciendo un estudio, que ya está avanzado en un 45 %. Este incluye todas las modalidades, a partir del cual se planteará una solución integral y no paliativa. Lo que sí está claro es que el transporte debe cumplir estándares de seguridad.

Otra iniciativa propone que las furgonetas realicen transporte interprovincial como un servicio ejecutivo, que tengan en las ciudades puntos de origen y de destino. La discusión aquí se enfocó en la calidad del servicio interprovincial, que, también coincidieron, debe mejorar en cuanto a su calidad.

“Si ha surgido (una propuesta) es porque hay una falencia en el trasporte. La ciudadanía busca un servicio rápido, eficiente, seguro y confortable”, dijo el asambleísta Fernando Burbano, quien sugirió analizar alternativas creativas, como un sistema multimodal, y que se dé mayor libertad para la competencia y emprendimientos.

Sin embargo, para Calle, la necesidad está cubierta. Generalmente, los buses no viajan con toda su capacidad de asientos llenos, más bien, cree que se debe promover el uso de transporte público y no unidades cada vez más pequeñas, que además caotizarían las ciudades. Considera que esta modalidad no prestaría las condiciones suficientes de seguridad y recordó que en las terminales terrestres se realizan operativos y controles de diferente índole.

En cuanto a las tricimotos se plantea eliminar la excepcionalidad para la prestación de este servicio. Sin embargo, Calle explicó que el mismo fue concebido para que brinde servicio en lugares de difícil acceso y que no haya transporte público. Si se quita esa prohibición se afectaría a temas como seguridad y directamente al transporte público.

En las reformas también se plantea la posibilidad de crear una modalidad de servicio de taxi, puerta a puerta, interprovincial, en ciudades intermedias sin transporte aéreo. Calle explicó que el servicio aéreo no lo tiene el 70 % del país y que estos vehículos no cumplirían la norma técnica para este tipo de transporte.

En lo que sí estuvo de acuerdo es en que se debe aprobar un curso previo a la obtención de licencia sportman, porque para convertirse en un conductor seguro no solo se requiere conocer las normas, sino desarrollar aptitudes. El estudio de los temas se profundizará en una siguiente reunión.