Hecho ocurrió en Bogotá en el 2012

Detalles Publicado el Martes, 23 Enero 2018

El exasambleísta Fernando Balda presume que exaltos cargos del Gobierno de Rafael Correa estuvieron detrás de su secuestro el 13 de agosto del 2012 en Bogotá. Sin embargo, Balda dijo que con un poco de paciencia cuando las indagaciones de la Fiscalía ecuatoriana terminen se conocerá quién o quiénes estuvieron detrás de este crimen.

Lo que sí dijo Balda es que con su secuestro queda demostrado que el gobierno de Rafael Correa utilizaba recursos del Estado para secuestrar o desaparecer personas.

Expresó que la denuncia no es solo por Fernando Balda sino por todos aquellos que no sobrevivieron. “Yo soy un sobreviviente, hay otros que no sobrevivieron, a mí que quisieron asesinar, fui rescatado por la policía de Colombia”.



“Fui secuestrado, retenido por aproximadamente una hora y media, mi rescate estuvo a cargo de la policía de Colombia, y ellos han concluido las investigaciones junto a la Fiscalía, hay varios sentenciados a dos años de prisión y también hay un grupo de tres agentes activos de la inteligencia ecuatoriana involucrados”.

Según Balda, Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza, todos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, y que prestan servicio para la Senaim, en el momento de mi secuestro dos de los autores materiales prestaban sus servicios para el ex ministro del Interior y actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

Dijo que la Fiscalía lo ha citado para este viernes a las 9:30 para que rinda su versión sobre el hecho. Refirió que aportará con muchas evidencias que ayudará a la Fiscalía a que haya justicia.

Adelantó que la Fiscalía colombiana se apresta a emitir la boleta internacional de aprehensión a través de la Interpol de estos tres agentes ecuatorianos.