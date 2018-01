1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 23 Enero 2018

El presidente Lenín Moreno anunció este 23 de enero que el proyecto Pesillo-Imbabura avanza. Señaló que el gobierno invierte $53 millones para incrementar la cobertura de agua del 55% al 90%. Este proyecto beneficiará a zonas de Ibarra, Antonio Ante, entre otras.

Con este proyecto, según el Jefe de Estado, se beneficiará a 250.000 personas de 162 comunidades. "El país tenía esa deuda con ustedes. Tener agua es un derecho igual que la libertad".

Dijo que su gobierno cumple con su palabra, "con una sola preferencia, los pobres y más necesitados, ellos son nuestra preferencia ".

Señaló que los líderes de Imbabura y Pichincha han luchado por el agua potable para sus zonas, "pero es una lucha legítimo".

Destacó que "tener agua es un derecho, igual que la salud, educación y la libertad".

Afirmó que hay problemas intestinales por el consumo de agua no potable en los niños menores de 5 años, ya que tres de cada cinco niños en Imbabura tienen desnutrición crónica.

A criterio del Jefe de Estado, "las obras se realizan planificadamente cubriendo las necesidades básicas" de la población.

Dijo que a su gobierno no le interesan "las megacontrucciones, sino llegar a los más pobres". Acotó que "no quiere hacer pirámides, sino obras que aunque no se vean lleguen al bienestar de los más pobres".

Por ello habló del programa 'Agua segura y saneamiento', en donde, al igual que el resto de programas, participan de forma articulada el gobierno y autoridades locales,"podemos trabajar en equipo".

Felicitó a las 162 comunidades por el liderazgo, "esta obra es muestra que en el Ecuador se puede llegar a acuerdos mínimos, dialogar, por una mayor educación, empleo, y mejores viviendas".

También abordó los programas para los adultos mayores como los centros residenciales, espacios recreativos, "no escatimaremos esfuerzos", dijo. Destacó los $ 9 millones en convenios, que se suma a los $ 25 millones del MIES para el bono de desarrollo, Joaquín Gallegos Lara, pensiones y créditos para los adultos mayores.

Abordó la terminación de la circunvalación de la vía a Otavalo, que fue suspendida en 2015. Agregó que este es un año de transformación, "con ustedes construimos el futuro que no se detiene, conociendo cómo quieren el país para sus hijos".

El Primer Mandatario, también, se refirió a la consulta popular como un mecanismos en "dónde podemos decidir si queremos una Patria mejor, si queremos que los corruptos no vuelvan a ejercer un cargo público".

Sobre la pregunta del Cpccs, dijo, que en ese organismo no participó la ciudadanía. "No puede estar integrado por parientes, ni amigos del presidente".

También dijo que es necesario reactivar la construcción. Agregó que "la Ley de la Plusvalía, que pudo tener buenas intenciones, frenó la construcción, envió al desempleo y pobreza. Sumó en el desempleo a las familias que dependen de albañiles, ferreteros, enre otros".

Finalmente dijo que dos preguntas de la consulta son para la "vida y el agua, con devolverle a nuestros hijos, la integridad de la Pacha mama. Seguir salvando el Yasuní y que no haya ingeniería mecánica en los centros urbanos.

Sobre el cuestionamiento sobre la reelección agregó que "es peligroso que una persona quiera gobernar indefinidamente el pueblo" y que "es necesaria la alternabilidad". "Es importante la alternabilidad. El pueblo es el dueño de la democracia, el poder, que nadie se confunda. El pueblo delegan en las autoridades esa parte del poder".

Calificó de "desubicados" a quienes llaman de "inconstitucional a la consulta" y dijo que "cualquiera que sea la pregunta, ustedes deben decidir, esas preguntas hablan del honor, la dignidad, el futuro de un país".

Motivó a los ecuatorianos a ejercer un voto "meditado".

Fuente: EcuadorTV