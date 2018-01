La Hora de Quito

Dirigentes de tres grandes centrales sindicales, históricamente antagónicas, se sentaron ayer en la misma mesa. ¿Para qué? Para respaldar una propuesta de reformas a la Constitución impulsada por la asambleísta Norma Vallejo (PAIS). Son: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La legisladora calificó la cita como un “día histórico”. “Las tres grandes centrales sindicales hemos caminado juntos y me incluyo, como asambleísta, para presentar las enmiendas tan ansiadas, tan luchadas durante mucho tiempo”.

La propuesta entregada al presidente de la República, Lenín Moreno, busca cambiar, en el tema laboral, las enmiendas aprobadas en diciembre de 2015 por la mayoría oficialista de ese entonces. Estas obligan a todos los obreros que ingresen al sector público a regirse por la Ley de Servicio Público y no por el Código de Trabajo, como establecía la norma en esa época.

Las enmiendas tuvieron férrea oposición por parte del FUT y del Parlamento Laboral, con el argumento de que se eliminaba la libre asociación sindical y la contratación colectiva. Sin embargo, el oficialismo contaba con el respaldo incondicional de la CUT, identificada con el Gobierno de Rafael Correa.

Incluso el día en que fueron aprobadas, la Asamblea tuvo un fuerte resguardo policial y en las manifestaciones hubo hasta detenidos, entre ellos el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Édgar Sarango.

Las reflexiones

A poco más de dos años de aprobadas esas enmiendas, parte del oficialismo de la Asamblea y de la CUT se dan cuenta, según sus declaraciones, de que la enmienda perjudicó a la clase obrera. “Lamentablemente, afectó a los trabajadores del país. Haciendo una misma función, cumpliendo una misma actividad, están en diferentes condiciones. (…)”, agregó Vallejo. Aseguró que hoy se busca que se restituyan los derechos sindicales y que se respete la estabilidad laboral.

Oswaldo Chica, presidente de la CUT y asambleísta alterno de Marcela Aguiñaga (ex PAIS), demuestra un radical cambio en su discurso. De haber apoyado las enmiendas ahora contesta que, junto con el resto de organizaciones sindicales, enarbola una sola bandera de lucha en búsqueda de ese beneficio “que fue mermado en el Gobierno anterior”. “Los hombres nos equivocamos y con la misma valentía damos la cara y reconocemos los errores”.

Cambio de criterio que, juró, es producto de los diálogos que impulsó Moreno, a quien pidió que se restituyan los derechos laborales consagrados en la Constitución originalmente.

“El FUT, coherente con su lucha, con su exigencia, está aquí. Decimos coherente porque fue el FUT quien en 2015 rodeó esta Asamblea con los diferentes sectores sociales exigiendo que no se aprueben esas enmiendas”, dijo, por su parte, José Villavicencio, presidente de esa organización.

Para Mauricio Proaño (ex PAIS), uno de los asambleístas que aprobó las enmiendas, el intento de ‘enmendar las enmiendas’ es solo la búsqueda de protagonismo. “Una norma, hasta que no se aplica y no se tiene experiencia en su aplicación, no se puede saber si está bien o está mal”, dijo. Agregó que la medida de sus excompañeros de bancada está encaminada a lograr apoyo al ‘Sí’ en la consulta popular. (HCR)

