La Hora de Quito

Domingo, 21 Enero 2018

Las consultas populares se realizan en Ecuador a partir del proceso de retorno a la democracia que, de hecho, empezó cuando la ciudadanía escogió uno entre dos proyectos constitucionales, para consolidar el régimen de Derecho. Solo una consulta popular hubo antes: en 1869 para ratificar la constitución de Gabriel García Moreno, conocida como Carta Negra.

El historiador Enrique Ayala Mora recuerda que “los plebiscitos se han utilizado generalmente para consolidar una posición de gobierno, el caso más claro fue el convocado por Fabián Alarcón, él había sido nombrado en base a un acuerdo paralegal en el Congreso, convocó al plebiscito y a través del mismo quedó ratificado en sus funciones por decisión del pueblo, adquirió autoridad con ese acto”. Piensa que con Correa sucedió lo mismo, cuando el pueblo le dio carta blanca en su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que finalmente se aprobó.

Si bien reconoce que ha habido pocos casos en que no ha sido esa la lógica, ve que en la mayoría de ocasiones ese es el propósito de las consultas populares. Y, para él, esta no es la excepción. No cree que con la consulta se resuelvan los problemas institucionales tras 10 años de correísmo. “Si este es un intento por resolver una crisis institucional es muy débil y muy pequeño, porque realmente el problema del autoritarismo en el Estado y la ausencia de balance de poderes queda intacto, no se cambia eso”.

Por su parte, el analista Gonzalo Ortiz observa que hay efectos más concretos a partir de la consulta. “La eliminación de Correa para ejercer otra vez la presidencia como figura política. Correa ya no podría aspirar a ser presidente, por tanto aunque ya ha perdido mucho poder va a terminar de perderlo”, dice, aunque reconoce que eso “consolida a Moreno”, si es que la pregunta sobre la reelección indefinida se aprueba. La legitimidad de Moreno como líder sería ratificada a un año de su elección presidencial, en la que ganó desde una imagen de sucesor de Correa y de continuador de un proyecto político que ha preferido destruir.

Para Ayala Mora, las soluciones que vendrían de la consulta no son de fondo. Por ejemplo, la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no toca el tema de fondo: que no debería existir. “Pretender solucionar una crisis institucional con un plebiscito es un intento muy tímido, pienso que este es más bien un intento de consolidar un giro que está dando el gobierno de separación del correísmo, desmontando el control correísta del Estado, y de todas maneras es un paso que la gente ve importante”.

Gonzalo Ortiz, sobre este tema, cree que la reforma al Cpccs es un tema de “importancia democrática”, pero es un tema que depende totalmente de que los nuevos miembros sean nombrados entre “connotadas personalidades de las que no haya duda de su honorabilidad, rectitud y patriotismo”.

“Me hubiera gustado que el presidente sea consecuente y consulte la ilegitimad de todas las reformas constitucionales que se hicieron a pretexto de enmiendas en diciembre de 2015”, recuerda Ayala Mora, “el presidente escogió solo una de ellas, pero las otras están todavía impostadas en la Constitución en forma ilegítima”. El historiador tiene claro que, si bien la ciudadanía se está decantando por apoyar la consulta, la crisis institucional que al país le ha legado el correísmo requerirá de mayores esfuerzos políticos para ser superada.

