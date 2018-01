1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 18 Enero 2018

El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad, desde la providencia emitida por el juez Geovanny Freire el pasado 27 de octubre de 2017, en uno de los casos de Petroecuador.

Con ello quedó sin efecto el dictamen abstentivo que existía a favor de Jorge V. (prestador de servicios) y de Alex B., ex funcionario de Petroecuador, y también el sobreseimiento a favor de Carlos Pareja Yannuzzelli, ex gerente de refinación, y Diego T., ex subgerente de operaciones, emitido el 17 de noviembre.

Los jueces José Jiménez, Narcisa Pacheco y Santiago Acurio (ponente) así lo resolvieron en la reinstalación de la audiencia del pasado miércoles para apelar el sobreseimiento de Carlos Pareja Yannuzzelli y Diego T., por el presunto delito de peculado dentro de la obra Recuperación de Condensados en la refinería de Esmeraldas de la estatal petrolera, que inicialmente se habría ofertado por más de $ 23 millones pero se la contrató por cerca de $27 millones.

La Procuraduria y Petroecuador apelaron la resolución dictada por el juez de primera instancia Geovanny Freire.

Tania Silva, representante de la Procuraduría, cuestionó la decisión del juez Freire de no reconocer la acusación particular presentada por Petroecuador.

Con respecto a Pareja Yannuzzelli, según Procuraduría, en su calidad de servidor publico abusó de dineros públicos para contratos con sobreprecio, causando un perjuicio de unos $ 3 millones, en tanto que Diego T. ordenó el pago.

Lenín Pérez, abogado de Diego T., señaló que Contraloría no le ha endilgado a su defendido ningún tipo de responsabilidad penal o beneficio.

Reynaldo Zambrano, defensor de Pareja, argumentó que en los peritajes realizados se concluye que en la obra no hubo perjuicio económico para el Estado.

Luego de escuchar los alegatos y, tras deliberar por aproximadamente una hora, el Tribunal consideró el alegato de Procuraduría de que ese dictamen debió haberse consultado y que no se había calificado la acusación particular de Petroecuador. Y eso, a decir de los jueces, si ha afectado el derecho a la defensa.

"Vamos a regresar a la audiencia preparatoria de juicio, se debe establecer en ella si vamos a regresar por cuestión de trámite los cuatro procesados, o regresaremos los dos, una vez que se haga la consulta respectiva de ser el caso por parte de la Procuraduría, de la Contraloría, incluso de la Fiscalía, para poder saber quienes van a ser procesados", señaló Pérez.