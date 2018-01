1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 17 Enero 2018

En la ciudad de Ramala, se realizó el primer evento de promoción turística del Ecuador en el año 2018, iniciativa en la cual participaron representantes de organizaciones juveniles interesadas en el turismo y la cultura ecuatoriana, quienes integran la Red de Amigos del Ecuador y provienen de varias ciudades de Palestina.

Durante el encuentro se proyectaron varios videos recibidos entre los que se destaca ‘All you need is Ecuador’. También se realizó una presentación del documento ‘Ecuador Potencia Turística’, en idioma árabe. Paralelamente, se entregó un folleto titulado ‘10 razones para visitar Ecuador’, editado también en lengua árabe.

Los asistentes agradecieron la invitación a este encuentro, el cual consideran necesario a fin de conocer, de primera fuente, la cultura, turismo y gastronomía de los países latinoamericanos, en general, y Ecuador, en particular. Los jóvenes palestinos destacaron las bellezas naturales del Ecuador y sus cuatro mundos como fuente interés para visitarlo.

Conforme a la agenda de política exterior del Ecuador, en el Plan de Actividades 2018 de la misión diplomática en ese país, se contempla una serie de actividades en varias gobernaciones de Palestina: Jericó, Nablus y Hebrón, con el fin de promocionar al Ecuador como potencia turística y, al mismo tiempo, reforzar los lazos de amistad entre los pueblos palestino y ecuatoriano.