Detalles Publicado el Martes, 16 Enero 2018

El presidente República, Lenín Moreno y el representante de residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador (PNUD), Arnaud Peral, suscribieron el convenio para la provisión de servicios de administración y asistencia técnica al proyecto 'Tranvía Cuatros Ríos de Cuenca'.

De esta manera, el PNUD apoyará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en planes de infraestructura y servicios.

Moreno informó que el Gobierno aportará con $ 1 millón para el proyecto y el Municipio de Cuenca con medio millón.

Agregó que hasta el momento el Gobierno ha aportado con $ 280 millones. Precisó que el último desembolso fue en diciembre, cuando se aportó $ 11 millones.

El proyecto está previsto para 18 meses, pero espera que se inaugure mucho antes.

Moreno indicó que el tranvía será el mayor sistema de transporte público de la ciudad ya que transportará a 120.000 pasajeros al día con 27 estaciones y recorrerá 20,4 km (ida y vuelta).

Mientras, Arnaud Peral, representante de las Naciones Unidas en Ecuador, dijo que la entidad apoyará con la restructuración de la gestión, desarrollo de capacidades y apoyo a las unidades y que las Naciones Unidas garantizarán transparencia, mayor confianza al proyecto complejo y eficiencia en la asistencia técnica.

Durante el evento, el Presidente de la República se refirió a la consulta popular y dijo que "el pueblo con su voto decidirá el futuro que quiere para su país. Ustedes decidirán el 4 de febrero el futuro del país".

A criterio del Jefe de Estado, en su gestión se reconcilió al país, "a lo que llegue me encontré con un país peleado. No podemos salir adelante si no estamos unidos. Somos una mayoría que hoy abrazados nuevamente apostamos por un nuevo Ecuador".

Dijo que ahora el país vuelve a sonreír y que el 4 de febrero demostrará que "Ecuador está unido".

Fuente: PúblicaFM